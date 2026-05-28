Italien grüßt Österreich

KULTURVEREINIGUNG / ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO

28/05/26 Am Mittwoch (27.5.) begann das Sinfonieorchester aus Mailand zu Saisonende ein dreitägiges Gastspiel mit Rossini, Liszt und Beethoven im Großen Festspielhaus. Unter Emmanuel Tjeknavorian und mit dem Pianisten Kiron Atom Tellian wurden die Gäste stürmisch willkommen geheißen.

Von Horst Reischenböck

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Loris Tjeknavorian, armenischer Dirigent und Komponist, studierte u. a. in Salzburg am Mozarteum bei Carl Orff. Sein 30jähriger Sohn Emmanuel ist seit annähernd zwei Jahren in Mailand Chefdirigent des ähnlich jungen, nicht mit dem Orchester der Scala identischen Orchestra sinfonica.

Die Zeiten sind längst vorbei, in denen noch ein Joseph Haydn sein Missfallen über italienische Musiker äußerte: Diese wären nicht imstande, seine Sinfonien zu korrekt zu spielen, äußerte er sich. Das hat sich geändert, weil trotz steter Dominanz „als Untermalung“ im Opernsektor auch dort heimische Komponisten zumindest ab Ende des 19. Jahrhunderts entsprechend hohe Anforderungen an Ausführende zu stellen begannen.

Erinnerungen an Zeiten von Habsburgs Monarchie wurden wach. Gleich zu Beginn mit dem Einstieg in die nach wie vor publikumswirksam orchestrierte Ouvertüre zur Oper Semiramide. Sie hebt zärtlich langsam und melodisch an, um und dann in furiosen Steigerungswellen ausladend in einen zündenden Schluss hinein getrieben zu werden. Ein typischer Rossini'scher Fieberrausch eben, dem auch Wiens Publikum damals, zu Zeiten von Beethoven und Franz Schubert, geradezu zwangsläufig verfallen musste.

Das 19. Jahrhundert wurde auch danach musikalisch nicht verlassen. Franz Liszt nummerierte zwei Klavierkonzerte, hinterließ jedoch ihrer vier: Dem offiziellen Paar nach einem Jugendwerk folgte noch ein weiteres in Es-Dur op.posth.. Dessen Notenblätter waren auf verschiedene Bibliotheken in Deutschland und der damaligen UdSSR verstreut. Erst in den 1980er Jahren wurde das Manuskript von Jay Rosenblatt entdeckt und zusammengefügt.

Alle Klavierkonzerte von Liszt eint die Idee, alles Sätze unter einen Bogen zu vereinen. Im konkreten Fall des eigentlich Concert symphonique Nr, 2 in A-Dur ist alles auch thematisch unter einem Hut vereint. Emmanuel Tjeknavorian ließ die Musik mit präziser Diktion in den Holzbläsern aufblühen, und der 24jährigen Wiener Kiron Atom Tellian hat die Gedanken lyrisch weiter gesponnen. Donnernde Ausbrüche im Steinway konterkarierte der Solocellist im Dialog zärtlich mit seiner Kantilene, überhöht zuletzt durch eine aufgipfelnde Steigerung.

Mit selbst arrangierten Tänzen des 1869 geborenen armenischen Komponisten Komitas Vardapet bot Tellian eine Verbindung zum Herkunftsland des Dirigenten und entließ nach dem aufbrausenden Jubel stimmungsvoll in die Pause.

Danach blieb’s durch Ludwig van Beethoven und seine Sinfonie Nr. 7 op. 92 bei der gleichen Tonart A-Dur. Der Kopfsatz ist (nach fast überlanger Einleitung) überbordender Ausdruck des Sieges über Napoleon, den gedanklich das Zitat eines Wallfahrer-Lieds im Presto bekräftigt. Ein Schmerzenskind für Beethoven insofern, als dieses Werk im Uraufführungs-Konzert durch das Spektakel Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria, in den Schatten gedrückt wurde. Das war übrigens ein Kompositionsauftrag von Johann Nepomuk Mälzel, dem Erfinder des Metronoms.

Emmanuel Tjeknavorian gestraltete die Symphonie kraftvoll und detailliert aufgefächert, mit der Sinfonica di Milano heizte er die Stimmung gegen Ende zu entsprechend zum Glühen auf und setzte als Gruß aus Mailand an Österreich mit der Pizzicato-Polka von Johann und Josef Strauss noch ein bekrönendes Rufzeichen.

Heute Donnerstag (28.5.) wird Kiron Atom Tellian Liszt durch Sergej Rachmaninows c-Moll-Klavierkonzert Nr. 2 op. 18 ersetzen, morgen Freitag (29.5.) steht als Abschluss die Symphonie fantastique op. 14 von Hector Berlioz auf dem Programm – www.kulturvereinigung.com

Bilder: SKV / ebihara-photography