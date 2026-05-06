„Jedenfalls abgesondert...“

UNI MOZARTEUM / KAMMERMUSIK

06/05/26 Erika Frieser (1927–2011) hatte zwischen 1973 und 1995 als erste Frau am Mozarteum eine Professur für Klavierkammermusik, Vokal- und Instrumentalbegleitung inne. Ihrem Andenken finden von 7. bis 9. Mai zum vierten Mal die Erika-Frieser-Kammermusiktage statt.

Von Reinhard Kriechbaum

„Wenn es die Kräfte des Vereins und sonstige Verhältnisse gestatten, so wird sich der Verein auch angelegen seyn lassen, den Unterricht am Mozarteum auch auf das weibliche Geschlecht, jedoch jedenfalls abgesondert, auszudehnen.“ Diese Formulierung in den Statuten des Salzburger Dom-Musik-Vereins anlässlich der Gründung seiner Ausbildungsstätte Mozarteum 1841 muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Unterrichtende Frauen gab es im 19. Jahrhundert zwar schon, aber erst 1934 – wurden erhielten die Klavierlehrerinnen Berta Kulstrunk und Else Indra sowie die Sängerin Martha Schlager als erste Frauen den Titel „Professor(in)“. In manchen Fächern – siehe Erika Frieser – dauerte es dann beinahe noch ein halbes Jahrhundert, bis Frauen zum Zug kamen.

Guter Grund also, wenn Biliana Tzinlikova, Lehrende für Klavierkammermusik am Mozarteum, für die von ihr geleiteten Erika-Frieser-Kammermusiktage auf das nach wie vor unterrepräsentierte Schaffen von Komponistinnen setzt. Der Erweiterung und Diversifizierung des musikalischen Repertoirealltags soll dieses kleine Festival ja nachhelfen.

Im Bestreben vor allem dem in Konzertprogrammen eine größere Bühne zu geben, wurden 2021 die Erika-Frieser-Kammermusiktage von in Zusammenarbeit mit dem Institut für Gleichstellung & Gender Studies der Universität Mozarteum 2021 gegründet. Lehrende und Studierende wirken in unterschiedlichen Besetzungen zusammen. Das reicht heuer vom Klavierlied bis zum Oktett. Das Stück Fata Morgana: Die tanzende Sonne von der im Vorjahr verstorbenen Sofia Gubaidulina (zu hören am 9. Mai) verlangt gleich acht Violoncelli!

Schon mal einen Komponisten mit Namen Poldowski gehört? Das war das Pseudonym der in Belgien geborenen britischen Komponistin und Pianistin Régine Wieniawski, Tochter des polnischen Geigers und Komponisten Henryk Wieniawski. Mit Liedern von ihr beginnt das erste der Konzerte am Donnerstag (7.5.) im Solitär. Da werden auch Lieder von der Kroatin Dora Pejačević (1885–1923) zu hören sein, die dann auch im letzten der drei Konzerte (9.5.) mit einem repräsentativen Klavierquartett zu Ehren kommt.

Claude Arrieu war das Pseudonym der Französin Louise-Marie Simon (1903-1990), die in ihrem 1936 entstandenen Trio für Fagott, Oboe und Klarinette neoklassizistische Töne anschlug. In diesem Konzert am 8. Mai sind auch einige Stücke jüngsten Datums zu hören, etwa die Musique Noire IV for Piano Trio (2021) der 1980 geborenen, in Linz und Wien wirkenden Julia Purgina oder Lichter und Farben für Klaviertrio (2022) von Noëmi Haffner (geb. 1999 in Wien). Iris Mangeng vom Institut für Gleichstellung & Gender Studies an der universität Mozarteum, moderiert alle Konzerte.

Die Erika-Frieser-Kammermusiktage finden von 7. bis 9. Mai, jeweils um 19 Uhr im Solitär statt – www.moz.ac.at