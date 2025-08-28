Live in Salzburg

28/08/25 An den kommenden beiden Wochenenden (29./30.8. und 5./6.9.) wird der Salzburger Volksgarten wieder zur Open-Air-Bühne. Die Besucher erwartet bei Live in Salzburg ein vielfältiges Musikprogramm mit nationalen und internationalen Acts bei freiem Eintritt.

Die vielfältigen Veranstaltungen der zum dritten Mal stattfindenden Reihe Live in Salzburg finden ja schon seit Mitte Juli statt, aber den Höhepunkt bilden wieder die musikalischen Großveranstaltungen im Volksgarten an den beiden Wochenenden vor Schulbeginn. Als Headliner treten Please Madame (29.8.), DAME (30.8.), Granada (5.9.) und Paula Carolina (6.9.) auf. Ergänzt wird das Line-up durch zahlreiche weitere Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Rock, Punk, Hip Hop, Austropop, Reggae und Indie.

Neben den Konzerten bietet das Festival ein Rahmenprogramm zum Mitmachen: Graffiti-Workshops, Jonglage, Handstand- und Movement-Sessions sowie ein eigener Activity-Bereich machen den Volksgarten auch abseits der Bühne zum Erlebnisraum.

Mit der sommerlichen Veranstaltungsreihe Live in Salzburg hat man in den vergangenen Jahren jeweils rund 40.000 Jugendliche angesprochen. Sozialstadträtin Andrea Brandner unterstreicht die Bedeutung von Live in Salzburg: „Jugendkultur muss für alle zugänglich sein – unabhängig von Herkunft oder Geldbörse. Live in Salzburg bringt Musik, Kreativität und Gemeinschaft direkt ins Herz unserer Stadt.“ Gerade für junge Menschen sei es wichtig, unkompliziert Zugang zu Kultur und Musik zu haben, betont auch Lukas Holzmann, Jugendbeauftragter der Stadt Salzburg. (InfoZ)

Fr, 29.08. ab 15.30 Uhr: Please Madame, Glue Crew, Javier Rodaro, Vintage Paradise, Plumas de Oro

Sa, 30.08. ab 15 Uhr: DAME, Onk Lou, Tina Naderer, MAOLA, Shivering Fit, Moon Mirage

Fr, 05.09. ab 15.30 Uhr: Granada, Moby Stick, Rocky Leon, Luftsprung, Another Sidequest

Sa, 06.09. ab 15 Uhr: Paula Carolina, NESS, bac, YBRE & Friends, VIA, INA

liveinsalzburg.at

Archivbilder 2024: Stadt Salzburg / Martin&Klein