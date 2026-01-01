Mehr als nur „Mozart für Alle“

MOZARTEUMORCHESTER / LUIGI PIOVANO

18/05/25 Das Mozarteumorchester ist mit Luigi Piovano, dem 1. Cellisten des Orchestra dell’ Accademia di Santa Cecilia, auf den Weg nach Bologna, Rom und Neapel. Vor der Abreise wurde das Programm Programm von Porpora bis Haydn in einem Sonderkonzert im Großen Saal des Mozarteums präsentiert.

Von Horst Reischenböck

Nicola Antonio Porpora absolvierte noch vor Giovanni Battista Pergolesi das Conservatorio di poveri di Gesù Cristo seiner Heimatstadt Neapel. Dort gründete er die berühmte Scuola di canti und leitete in Venedig wie Antonio Vivaldi ein Ospedale für musikalisch begabte Waisen. Fachleuten ist er heute hauptsächlich als Lehrer und durch Solfeggios für Ausnahme-Kastraten wie Farinelli und Caffarelli ein Begriff.

Zur Zeit von Johann Adolph Hasse wirkte er in Dresden, war in London Konkurrent Georg Friedrich Händels und trachtete in seinen Opern trotz aller Koloraturen „Zuhörer statt zu erstaunen zu rühren“. Eine davon, Carlo il Calvo (Karl der Kahle) für Rom, wurde erst vor sechs Jahren in Bayreuth der Erfolg beim Festival Baroque.

Porporas Verbindung zur Wiener Klassik? Er nahm Joseph Haydn in sein Haus auf, das noch heute am Michaelerplatz nächst der Hofburg steht. Außer Hofpoet Pietro Metastasio, der in Porpora einen „außergewöhnlichen Komponisten und Freund“ sah, wohnte dort Marianna Martinez, Tochter des päpstlichen Nuntius. Wolfgang Amadé Mozart schätzte die berühmte Kollegin, mit der er musizierte.

Haydn wiederum profitierte eigenen Worten nach von Poporas Gesangsunterricht, bei dem er als Korrepetitor assistierte. Neben zahlreichen Opern hinterließ Porpora neben zahlreichen Opern eine Sinfonien bzw. Konzerte für Violoncello und etliche Sonaten. Luigi Piovano spielte zu Beginn des Abends jedoch eine von dessen dafür adaptierte Arien, deren kantable Melodik er auf seinem Instrument hingebungsvoll aussang.

Außerhalb Neapel zählte damals bei Komponisten unter allen Orchesterinstrumenten das Violoncello nicht gerade als Favorit. Deshalb regten meist Spitzenmusiker an, sich ihm zu widmen. Von Haydn ist dank seines Werkverzeichnisses, das er Ende 1765 anfing, überliefert, er habe zwei Konzerte geschaffen. Seine Aufgabe war es ja, das Orchester von Fürst Esterházy in Eisenstadt auf Vordermann zu bringen, und seine Musik sollte das Können der hervorragenden Mitglieder demonstrieren.

Das lange verschollen geglaubte erste Konzert in C-Dur, Hob. VII:1, für den damals 21jährig aus Bayern stammenden Joseph Weigl wurde erst vor 65 Jahren zufällig im Prager Nationalmuseum wieder entdeckt und auch dort nur in einer Abschrift. Bedeutende Virtuosen bemächtigten sich spontan dieses technisch anspruchsvoll fordernden Opus, dessen Kopfsatz Luigi Piovani vorerst sehr moderat anging und sich zugleich durch fast übertrieben starkes Vibrato im Dialog kontrastierend zum diesbezüglich zurückhaltenden Mozarteumorchester absetzte. Zart intime Töne wusste er aus dem F-Dur-Adagio zu zaubern, ohne Oboen und Hörnern zu reinen Streicherklängen, ehe er final verspielt Allegro molto Haydns typischem, fast überbordendenden Humor folgte. Den aufbrandenden Applaus, der bereits den einzelnen Sätzen folgte, bedankte Piovano mit Johann Sebastian Bachs Prélude aus der Ersten Solosuite in G-dur BWV 1007.

Nach der Pause widmete Luigi Piovano sich ebenso hingebungsvoll als animierender Dirigent Mozarts „großer“ g-Moll-Sinfonie KV 550 in ihrer Urgestalt (ohne später hinzugefügte Klarinetten). Kraftvoll akzentuierte er beide raschen Eckabschnitte, genauso dramatisch ließ er das Menuetto pulsieren und bot mit langem Atem allen perfekten Bläsern Raum, ihrem formidablen Können gemäß im Andante die Parts entsprechend delikat auszukosten. Einfach Mozart à la Salzburg!