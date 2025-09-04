Musik wird ge-braucht

1. SALZBURGER LIEDERBOX

04/09/25 Von Büchern kennt man es ja. Vor dem Literaturhaus etwa steht eine alte Telefonzelle, die zur BücherTauschBörse umfunktioniert wurde. Vor dem Künstlerhaus steht ein öffentlicher Bücherkasten. Nun hat das Salzburger VolksLiedWerk aus einer Telefonzelle eine MusikTauschBörse gemacht – die Liederbox.

Von Heidemarie Klabacher

Feierlich eröffnet wird die Erste Salzburger Liederbox am Freitag( 5.9.) im Rahmen des Festivals bodenst@ndig neben dem Haus der Volkskulturen nahe beim Petersbrunnhof/Schauspielhaus/Orchesterhaus – mitten im kulturellen Zentrum im Nonntal eben.

Unter dem Motto „Nimm oder bring dein Lied“ lädt das Salzburger Volksliedwerk dazu ein, „Musik zu teilen und weiterzugeben“, so die Verantwortlichen. Es geht dabei nicht nur um Noten oder Liedblätter: „Die Liederbox ist eine Tausch- und Entdeckungsstation für gebrauchte Musikalien im weitesten Sinn.“ Noten und Liedblätter sind natürlich willkommen, „aber auch CDs, die nicht in Vergessenheit geraten sollen“.

Gebraucht werde Musik auf jeden Fall, „sei es zum Singen, Musizieren, Lauschen, Weiterschenken oder Neuentdecken“. Entstehen solle mit der Liederbox „ein lebendiger Ort für musikalisches Erbe und gelebte Volkskultur, offen für alle, die Freude an Musik haben“, , so VolksLiedWerks-Vorsitzende Anna Haitzmann. Die Einladung: „Mach mit! Bringe musikalische Schätze, deren Weitergabe dir am Herzen liegt – oder nimm etwas mit, das dich inspiriert. Die Liederbox lebt davon, dass sie gefüllt, geleert und wieder neu bestückt wird.“

Die erste Salzburger Liederbox steht beim Haus der Salzburger Volkskulturen in der Zugallistraße 10, Eröffnung am Freitag (5.9.) 17 Uhr - www.salzburgervolksliedwerk.at

Bild: Salzburger VolksLiedWerk