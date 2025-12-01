Nimm sie hin denn, diese Lieder

CAMERATA / JULIEN PRÉGARDIEN

01/12/25 Auch wenn einem ein „Liedstadt“-Festival in Salzburg ausgerechnet am ersten Adventwochenende völlig durchgeknallt erscheinen mag: In der übervollen Altstadt fanden auch die Liedstadt-Pop-ups ihr Publikum. Und die beiden Camerata-Abokonzerte waren ein starker Akzent zu einer verstärkten Beschäftigung mit Schubert in den nächsten Jahren.

Von Reinhard Kriechbaum

Auf die Idee einer solchen Werk-Verbindung kommt wohl nur ein Liedgesang-Intimus wie Julien Prégardien: Beethovens Liederzyklus An die ferne Geliebte ist nicht bloß eine Aneinanderreihung von Liedern, sondern eine durchkomponierte lyrische Folge von Poetereien. In ähnlichem Sinne vertonte Schubert dann das epische Gedicht Einsamkeit von Johann Baptist Mayrhofer, das mit seiner Ausdehnung von zwanzig Minuten nicht bloß beachtliche Länge hat, sondern eigentlich ebenfalls ein durchkomponierter Liederzyklus ist. Zwölf Teile oder sechs, je nachdem, wie man die stark kontrastierenden Abschnitte des 1818 vertonten Werks zählen mag.

Es geht um das Leben selbst: In den „gottgeweihten Zellen“ eines Klosters quälen den „frischen Jüngling“ Gedanken, dass da wohl Leben ist drumherum. Er bricht aus, macht sich auf ins Menschengetümmel, „und Ersatz für Landesgrüne bieten Maskenball und Bühne“. Das kann's nicht sein. Das Glück echter Geselligkeit ist gefragt, aber die bringt's auch nicht. Zweisamkeit wird angestrebt: „In der feindlichsten Verwirrung vertrauet er der Holden Führung.“ Eine Episode auf dem Schlachtfeld bringt letztlich auch nicht jene Erfüllung, der der unterdessen gealterte Mann schließlich doch findet. Nicht im Kloster, sondern in der Einsamkeit einer Wald-Einsiedelei.

Das ist Material so recht nach dem Geschmack von Julien Prégardien, der sich als begnadeter Lied-Lyriker nicht unterkriegen lässt auch von romantisch-hitzköpfigen Bildern. Es ist in Mayrhofers Einsamkeit so ähnlich wie in den großen Zyklen auf Texte von Wilhelm Müller: Schubert hat sie aus der literarischen Mittelmäßigkeit auf eine andere Ebene befördert. In diesem Konzert nochmal eine Überhöhung: Der deutsche Komponist Detlev Glanert hat das Werk für Orchester gesetzt, die Camerata hat diese Fassung mit kammermusikalischem Geist mitgetragen. So hat man in dieser Tutti-Einsamkeit auch darüber nachdenken können, wie sich von Schubert weg ein Traditionsbogen hin zu Mahlers Orchesterliedern spannt.

Bei Beethovens An die ferne Geliebte, ebenfalls in Orchester-Fassung, hat man über ganz andere Dinge nachgedacht. Diesen Orchestersatz hat 1915 der Dirigent Felix Weingartner geschrieben, in einer Haltung, die wir – seit Jahrzehnten auf Notentreue und Originalklang eingeschworen – heutzutage eher als bizarr empfinden. Haben damals Klavierbegleiter auch so sprunghaft und vorlaut agiert? Was für ein Bläser-Rumor! Davon hat Julien Prégardien sich freilich überhaupt nicht irritieren lassen und lyrische Kantilenen in wunderbarer Leichtigkeit und Helle durchgezogen.

Zwischen den Liedern Schuberts Unvollendete: Gregory Ahss am Konzertmeisterpult ist immer wieder aufgesprungen, um seinen Camerata-Freunden Zeichen zu geben – aber entscheidend an dieser Wiedergabe war der reaktionsschnelle Dialog zwischen den Instrumentengruppen, ganz wunderbar beispielsweise zwischen Soloklarinette (Wolfgang Klinser) und Oboe (Matthias Bäcker). Herausgekommen ist nicht nur ein insgesamt ungewohnt kräftiger, spontan und musikantisch anmutender Tonfall. In beiden Sätzen war einnehmend, wie sich das symphonische Ganze wie zwangsläufig aus liedhaften Partikeln gefügt und potenziert hat. Eine große halbe Stunde im legendären Camerata-Geist.

Bilder: dpk-krie