Sechs auf einen Fleck

UNIVERSITÄT MOZARTEUM / AKADEMIEORCHESTER

01/06/26 Leonoren Ouvertüre? So bekannt wie die Ouvertüre zum Fidelio. Deutlich weniger bekannt die Ouvertüre zum Festspiel Die Weihe des Hauses... Der reizvolle Ouvertüren-Abend des Akademiorchesters der Universität Mozarteum stand unter dem Motto „Triumph und Feier“.

Von Horst Reischenböck

Das anstehende Beethoven-Jahr wirft seine Schatten voraus. Das gilt auch für die praktische „lehrend-lernende“ Auseinandersetzung mit Nischenwerken: Mit teils wenig bekannten Beethoven-Ouvertüren überzeugten der Dirigierprofessor Alexander Drčar und seine Klasse am Freitag (29.5.) im Solitär. „Triumph und Feier, das sind die zwei Pole, zwischen denen Beethoven in diesen sechs Werken seine ganze orchestrale Kraft entfaltet“, hieß es zum Programm. Ein Abend mit dennoch wehmütigen Gedanken. Insofern nämlich, als die finanzielle Absicherung für das Akademieorchester nicht gewährleistet scheint und dringend ein Sponsor gesucht wird. Vor vier Jahren bei der Gründung war’s das Ehepaar Porsche.

Von den damaligen Mitgliedern des Ensembles sei heute – nach Alexander Drčars Blick in die Runde – niemand mehr dabei. Der frühere Dirigierprofessor, Ion Marin, leitete das erste der Konzerte des Akademieorchesters jeweils persönlich. In den Wiederholungen wurde primär in seinem Geist Erarbeitetes von den Studierenden im gleichen Sinn nach-dirigiert.

Diesmal präsentierten von Beginn an vorerst drei Damen, alterniert von zwei Herren ihre gestalterischen Ideen, vereint mit dem jeweiligem Können. Anhand einer Besetzung mit zwölf Streichern plus Bläsern, wie sie wohl in Beethovens Tagen maximal in den Orchestergräben der Sprechtheater untergebracht werden konnten. Das Podium im Solitär war erweitert worden, um die Ausführenden weiter vorne postieren zu können. Was unter Leitung der Griechin Myrto Gkekou in der bekannten, den Fidelio einleitenden Ouvertüre op. 72 im Hörnerquartett noch nicht ganz friktionsfrei ablief.

In seinen heutzutage meist vom Umfeld losgelösten und deshalb maximal als Konzertstücke zu betrachtenden Ouvertüren demonstrierte Beethoven seine durch das Studium von Bach und Händel inspirierten Konzepte. Festliches Gepränge beispielsweise, französisch beeinflusst, pathetisch punktiert und getragen im Einstieg zu August von Kotzebues Festspiel König Stephan op. 117. Geschrieben zur Eröffnung des Deutschen Theaters in der damals noch als „Ofen“ bezeichneten und noch nicht als „Buda“ mit „Pest“ vereinten ungarischen Metropole. Der Kölner Maximilian Gililov ließ sie eher vordergründig aufleuchten. So wie nachfolgend auch noch die aus Strobl stammende Manuela Pöllmann während der ausgedehnteren Ouvertüre Zur Namensfeier op. 115 zu Ehren Kaiser Franz I.

Nach einer kleinen Pausenzäsur schürfte dann die bei Altenburg in Thüringen beheimatete Clara Starzetz detailliert Facetten aus den C-Dur-Klängen des Adagios und mehrerer Allegro molto con brio-Fugati in Die Weihe des Hauses op. 124. (Weil nach Umarbeitung desselben Schauspiels für das Josefstädter Theater nicht mehr passend Ersatz für König Stephan). Danach die Ouvertüre aus der Ballettmusik Die Geschöpfe des Prometheus“ op. 43. Den Auftakt in den heroischen Mythos von Beethovens einzigem Ballett (hinter dem ja auch Napoleon gesehen wurde und wiederum zum Zitat in der Eroica führte), schöpfte der Spanier Pablo Garcia-Ortiz frisch in nuancierten Klangfarben aus, um in ihnen seelische Zustände anklingen zu lassen.

Weil Besseres das Gute in den Schatten stellt, beschloss Alexander Drčar den Abend nicht, wie (ursprünglich) angekündigt mit der zweiten Leonoren Ouverture, sondern mit ihrem noch ausgefeilteren Schwesterwerk der Leonoren Ouvertüre Nr. 3 op. 72. Das ja in nuce dieselbe Handlung noch wirkungsvoller schildert. Zustimmender Beifall in allen Fällen an alle Beteiligten.

Bilder: UNI MOZ / Michael Klimt