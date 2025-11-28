So viele Buchstaben und Noten von Mozart!

STIFTUNG MOZARTEUM / HANDSCHRIFTEN

28/11/25 Normalerweise kann man sich bei der Internationalen Stiftung Mozarteum schon glücklich schätzen, wenn man alle paar Jahre den einen oder anderen Brief, das eine oder andere Notenblatt von Mozart ergattert. Gleich zwölf originale Handschriften der Mozart-Familie en bloc – das lässt die Herzen der Musikologen gewaltig pochen.

Von Reinhard Kriechbaum

Was hat es mit dem Konvolut, das ab sofort bis zum Ende der Mozartwoche 2026 im hintersten Raum des Mozart-Wohnhauses ausgestellt ist, auf sich? Der Kölner Virologe Hans Joachim Eggers (1927–2016) war der „Inbegriff eines passionierten Mozart-Enthusiasten“, wie es Stiftungspräsident Johannes Honsig-Erlenburg formuliert. Ständiger Gast der Mozartwoche, das sowieso. 1975 hat Eggers begonnen, einschlägige Handschriften zu sammeln. Nicht irgendwelche, als Kenner wählte er gut aus. Gelegentlich, so berichtet der Musikwissenschafter Ulrich Leisinger, sei man sich sogar bei Auktionen in die Quere gekommen. Aber schließlich hat Hans Joachim Eggers verfügt, dass wesentliche Blätter seiner Sammlung nach Salzburg, in die Obhut der Stiftung kommen. Zum Großteil als Schenkungen. Nun ist es so weit.

Unter diesen Blättern ist unter anderem ein Brief, in dem Mozart mit seiner Schwester 1787 den Nachlass des verstorbenen Vaters regelt. In einem anderen berichtet Wolfgang Amadé seiner Mutter 1778 erstmals von Aloisia Weber, seiner ersten großen, jedoch unerwiderten Liebe (geheiratet hat er schließlich die Schwester Constanze). Ein anderer Brief – ein sehr langes Schreiben – stammt nicht von Mozart, sondern von dem Salzburger Hoftrompeter Johann Andreas Schachner. Maria Anna Mozart hatte ihn gebeten, Erinnerungen an die Jugend ihres Bruder zu notieren. Also eine Anekdotensammlung aus Mozarts Kinderjahren.

Zu jedem dieser Blätter in dickglasigen Vitrinen gibt es Geschichten. „Die Sammlung Eggers vereinigt einige der interessantesten Mozart-Autographe, die in den letzten fünfzig Jahren auf dem Markt waren“, bestätigt Ulrich Leisinger. Er verweist zum Beispiel auf die einzige Abschrift des Miserere KV 85 aus dem Jahr 1770 (von Leopold Mozarts Hand). Eine Schülerarbeit in altem Stil, die Mozart in Mailand für Padre Giovanni Battista Martini gemacht hat.

Das Kyrie in D hat Maximilian Stadler bei der Sichtung des Mozart-Nachlasses für ein echtes Werk gehalten und vervollständigt. Tatsächlich hat Mozart aber bloß ein Werk von dem Wiener Domkapellmeister Georg Reutter d.J. abgeschrieben.

Wie oft kommen solche Dinge überhaupt auf den Markt und was kosten sie? Der Markt für Mozart-Autographe verlaufe in Wellen, erklärt Ulrich Leisinger. Zwischen 1975 und 1990 haben etliche Mozart-Autographe, die sich in Privatbesitz befanden, die Besitzer gewechselt, nachdem sie in den wirtschaftlich schwierigen Jahren der Inflation und Wirtschaftskrisen zwischen 1920 und 1935 auf den Markt gekommen waren. „Hans Joachim Eggers hatte mit einem exzellenten Blick für Qualität vor allem bei Auktionen in England und Deutschland erfolgreich geboten, einzelne Stücke kamen aus dem deutschen Autographenhandel hinzu.“ Es wurde schließlich die umfänglichste und qualitätsvollste Mozart-Privatsammlung in Österreich und Deutschland in neuerer Zeit.

Für ein Mozart-Autographenblatt muss man heute schon gut und gerne 100.000 Euro hinlegen, dann nochmal ein Drittel dazu für Auktionsgebühren und dergleichen. So kann man den Wert des Eggers-Konvoluts mit zwölf Handschriften ungefäh abschätzen.

Die Mozart-Autographe der Sammlung Eggers sind bis 1. Februar 2026 im Mozart-Wohnhaus zu sehen – mozarteum.at

Es gibt sie aber auch als Digitalisate online in der Bibliotheca Mozartiana digital – Sammlung Eggers

Bilder: Stiftung Mozarteum