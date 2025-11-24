Sturm, Drang, Leidenschaft und Krieg

UNIVERSITÄT MOZARTEUM / HERBSTTÖNE

24/11/25 Aus den Herbsttönen wurden unversehens Wintertöne. Gut also, dass alles drin im Solitär stattfinden durfte bei diesem kleinen Festival der Universität Mozarteum, auch die Gran Partita, die Mozart ja eigentlich als Freiluftmusik gedacht hatte.

Von Horst Reischenböck

Die Herbsttöne sind ein Konzertreigen, in dem Studenten des Instituts für Kammermusik, angeführt von ihren Lehrern, ihr beachtliches Können einem auch diesmal begeisterten Publikum vorführen dürfen. Am Freitagabend (21.11.) schlug das Orchester des Instituts für Kammermusik mit Prof. Cibrán Sierra Vázquez, Mit-Gründer des renommierten Cuarteto Qiroga, lodernde Flammen aus zwei leider viel zu selten zu hörenden Sinfonien von Joseph Haydn. Der Haydn-Kenner und Herausgeber Howard Chandler Robbins Landon aus den USA ordnete eine von dessen Schaffensperioden, analog zur Literaturgeschichte, dem Sturm und Drang zu. So standen am Beginn des Abends aufgewühlte, im Hörer Emotionen entfachende Moll-geschwängerte Klänge (ähnlich Haydns böhmischem Zeitgenossen Jan Baptist Vanhal).

Ein letztes Mal nutzte Haydn in der 1768 entstandenen f-Moll-Sinfonie Hob. I:49 noch die charakteristische Form der Sonata da chiesa samt seriösem Adagio am Anfang, dessen Generalpausen Vázquez geradezu exzessiv auskostete. Die Wiedergabe war, entsprechend dem mutmaßlich nicht von Haydn stammenden Beinamen La Passione, auch in allen weiteren Details fein dynamisch differenziert. Auf Schloss Estzerháza hatte Haydn freilich kein so großes Streichercorps zur Verfügung. Die paarweise eingesetzten Oboen und Hörner hatten mehrheitlich nur liegende Töne als Klangfarben beizusteuern.

Schwerblütig die Sinfonie c-moll Hob. I:78. Haydn, nicht mehr so stark als Lakai gekettet, schuf sie für eine dann doch noch nicht zustande gekommene Reise nach England, also zu „internationalem Gebrauch“. Ernst gestimmt, emanzipiert sie die Bläser weit mehr, wirkt also durchaus nicht „leicht“ und dünkte, abgesehen vom mehrheitlich lichteren Adagio, so engagiert vorangetrieben fast wie eine Vorwegnahme Ludwig van Beethovens. Da kann man sich nur wundern über das unausrottbare Bonmot vom vermeintlich biederen „Papa Haydn“.

Die Minusgrade am Sonntag hätte Musizieren im Freien nicht eben begünstigt. Gut also, dass sich das von der Irin Karen Ni Bhroin geleitete Musiker-Dutzend aus Reihen der Bläserphilharmonie samt Kontrabass (in der Leipziger Erstausgabe statt dessen Kontrafagott) im Solitär einfinden durfte. Die als Gran Partita geläufige zehnte Serenade die Parthia B-Dur KV 361 bzw. 370e ist zu Anfang der 1780er-Jahre, spätestens jedoch 1784 in Wien für einen uns unbekannten Auftraggeber entstanden. Ihre sieben perfekt dargebotenen, leidenschaftlich gespielten Sätze ergänzten Adagio f-Moll und Allegro für mechanische Orgel KV 594 in einer einfühlsamen Instrumentierung von Klemens Vereno für dieselbe Bläserbesetzung. Das gleiche Programm wird morgen Dienstag (25.11.) um 19 Uhr im Solitär wiederholt.

Abschluss und Höhepunkt der Herbsttöne war am Sonntag (23.11.) eine Auswahl von Gustav Mahlers frühen Vertonungen aus der Sammlung Des Knaben Wunderhorn. Lediglich zwei Wunderhorn-Lieder hinterließ Mahler nur mit Klavierbegleitung, die übrigen instrumentierte er üppig. Hier hörte man vom Kammerensemble der UNI Mozarteum eine reduzierte Fassung von Klaus Simon, der auch einige von Mahlers Sinfonien arrangiert hat. Auch hier, ohne Verlust an gedanklicher Substanz, ein Satz für Streichquintett und, ebenso solistisch besetzt, Holzbläser, Trompete, dazu zwei Hörner, Klavier, Akkordeon und Schlagzeug.

Engagiert dirigierte der Koreaner Chungki Min, der auch schon mit dem Mozarteumorchester gearbeitet hat. Er stand auch dem Bariton Bernd Valentin in Der Tambourg’sell und Revelge zur Seite. Diese beiden Gesänge spiegeln über Marschrhythmen erschütternde Schreckensvisionen des Soldatenlebens. Dafür hat Mahler den Sängern sogar die Vorschriften „Geschrien“ und „mit Verzweiflung“ in die Noten geschrieben.

Später steuerte Bernd Valentin gekonnt karikierend Des Antonius von Padua Fischpredigt bei, die Mahler in seine Zweiten Sinfonie integrierte. Das Urlicht aus der „Dritten“ hingegen beschwor die aus der Ukraine stammende Mezzosopranistin Zoryana Kushpler, wogegen Kammersängerin Ildikó Raimondi nach Das irdische Leben ihren lichten Sopran unter anderem dem Rheinlegendchen zuwandte. Im Duett mit Valentin sang sie auch das Lied des Verfolgten im Turm, das in der Aussage „Die Gedanken sind frei“ gipfelt. Alles in allem absolut keine Verlorene Müh’ – so der Titel, mit dem das Vokal-Terzett als Dank dem Applaus noch eins drauf setzte.

Bilder. Universität Mozarteum / Michael Klimt