Vom Morgenlicht zum Abendrot

HINTERGRUND / LIEDSTADT

28/11/25 Franz Schubert hat im September 1825 auf seiner Reise nach Gastein in der Stadt Salzburg, wie übrigens auch in Golling, Station gemacht. Er begleitete, zum Staunen der damaligen High Society, den Sänger Johann Michael Vogl bei eigenen Liedern... Dieser Tage macht das von Julian Prégardien initiierte mobile Festival Liedstadt an der Salzach Station.

Von Heidemarie Klabacher

Saurierhalle. Café 220 Grad. Hugoes14. Das sind Locations, die man nicht automatisch mit „Liedgesang“ verbindet. Julian Prégardien ist der Initiator und künstlerische Leiter des durch den deutschsprachigen Raum wandernden Festivals Liedstadt, das im Oktober 2024 zum ersten Mal in Hamburg und 2025 in Weimar, Berlin und Leipzig stattfand. Am Samstag (29.11.) – ausgerechnet am ersten Adventwochenende – schlägt Julian Prégardiens Liedstadt zusammen mit der Camerata ihre Zelte in Salzburg auf. Über den ganzen Tag verteilt finden insgesamt zwanzig PopUp-Konzerte statt.

Die Lobby des Hotel Bristol oder der Wintergarten des Hotel Sacher sind ebenso dabei wie die Pizzeria Casa Napoli in der Bergstraße oder das Café 220 Grad im Rupertinum. Im Sommerrefektorium der Franziskaner begegnen einander Schubert und die Volksmusik. In der Kollegienkirche singt Julian Pregardien unter dem Motto Die Wanderer Werke von Franz Schubert arrangiert für Tenor und Blechblasensemble. Im Thronsaal der Alten Residenz spielen Flöte und Gitarre Lieder und Tänze. Hier ist allerdings eine Eintrittskarte zum DomQuartier erforderlich! Auch der Besuch in der Saurierhalle – hier erklingen Lied-Arrangements – ist nur in Verbindung mit einer Eintrittskarte für das Haus der Natur möglich. Die Konzerte selbst sind bei freiem Eintritt zugänglich.

Das Motto Vom Morgenlicht zum Abendrot ist wörtlich zu nehmen. Das erste Konzert steigt als Sonnenaufgangskonzert um 7.30 Uhr im KunstQuartier. Julian Prégardien und eine Kammermusikabordnung der Camerata Salzburg starten mit Werken von Franz Schubert und Joseph Haydn. Das Motto weckt beim Kundigen ja eher gruselige Assoziationen. Vom Abendrot zum Morgenlicht / Ward mancher Kopf zum Greise heißt es in der Winterreise in Wilhelm Müllers Gedicht Der greise Kopf. Der Reif hat dem jungen Sänger-Ich die schwarzen Haare temporär grau gefärbt... Aber wer sich auf „Lied“ einlässt, ist Abgründe gewohnt. Darum geht’s ja. Um die unglaubliche Tiefe.

Der Liedgesang stirbt ja „eigentlich“ schon seit Jahrzehnten. Werden Liederabende im „Konzertalltag“ tatsächlich inzwischen mehr gesucht als gefunden, haben namhafte Veranstalter wie Konzerthaus Wien, Musikverein für Steiermark oder Salzburger Festspiele selbstverständlich ihre Liederzyklen (auch wenn sich oft Arienabende hinein mischen). Und auch der Nachwuchs geht nicht aus. Andrè Schuen oder Rafael Fingerlos, längst keine Jungspunde mehr, aber jung, machen auch im Liedgesang Weltkarriere. Wirklich jung ist mit Jahrgang 2002 die deutsche Sopranistin Emily Jung, die seit 2018 bei Ildikò Raimondi an der Universität Mozarteum studiert. Emily Jung singt im Rahmen von Liedstadt, auf dem Klavier begleitet von Antoine Sorel, um 11 Uhr im Wintergarten des Hotel Sacher, Lieder von Schubert und anderen.

Das Konzept von Julian Prégardien ist offen – und die Camerata Salzburg packt die Gelegenheit, ein breiteres Publikum zu erreichen, beim Schopf: Der Europark wird der Liedstadt eingemeindet. Unter der Leitung vón Konzertmeister Gregory Ahss wird dort um 11 Uhr der erste Satz aus Franz Schuberts Unvollendeter gespielt. Das Abschlusskonzert zum Abendrot um 18 Uhr gestalten Julian Prégardien und ein Bläserensemble der Camerata auf der Salzach-Grill-Terrasse des Hotels Sacher.

Umrahmt wird Liedstadt-Tag (Samstag 29. November) von den beiden Abonnement-Konzerten der Camerata Salzburg im Großen Saal des Mozarteums. Auch hier steht der Tenor Julian Prégardien im Mittelpunkt. Kosmos Schubert lautet das Motto der Konzerte heute Freitag (28.11.) um 19.30 Uhr und übermorgen Sonntag (30.11.) um 11 Uhr. Auf dem Programm stehen Ludwig van Beethovens Liederzyklus op. 98 An die ferne Geliebte, die Unvollendete (diesmal alles, was davon da ist) und Franz Schuberts monumentales „Lied“ Einsamkeit D 620 in der Fassung für Tenor und Orchester von Detlev Glanert. Die musikalische Leitung hat Camerata-Konzermeister Gregory Ahss.

Liedstadt am Samstag (29.11.) und Saisonkonzerte am Freitag (28.11.) um 19.30 und Sonntag (30.11.) um 11 Uhr – camerata.at

Bild: CS / Chris Gonz