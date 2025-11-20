Vom Scherben zum Vorzeigestück

20/11/25 Außen war es ja eh immer hui – aber wie die alte Orgel in der Stiftskirche St. Peter geklungen hat, ließ Orgelkenner das Gesicht verziehen: Der Klang hatte nichts mehr zu tun mit dem wunderbaren Äußeren aus Barock und Rokoko. Vor hundert Jahren hatte man ganz andere Vorstellungen von Orgelklang als heute.

Von Reinhard Kriechbaum

Es ist ein neuer Geist eingezogen im Umgang mit Orgeln, die man vor zwanzig, dreißig Jahren noch als tönenden Müll eingestuft hat. Die alte Domorgel wurde in den 1980er Jahren beispielsweise noch pfeifchenweise verscherbelt, weil der Sinn fehlte für Orgelwerke, die damals noch keine hundert Jahre alt waren.

Auch in der Salzburger Stiftskirche St. Peter stand jetzt ein Orgelneubau an. Das Instrument von Hans Mertel und Max Dreher aus dem Jahr 1917/18 hat mit seinem Klang und der pneumatischen Traktur heutigen Vorstellungen und Ansprüchen logischerweise nicht mehr entsprochen. Aber man ist respektvoll damit umgegangen. Es wurde 2018/19 aus dem historischen Rokoko-Gehäuse ausgebaut, restauriert, technisch und klanglich in den Originalzustand versetzt und im Vitalis-Chor neu aufgestellt. So wurde historische Substanz vorbildlich bewahrt.

Die Erwartungen an eine große Kirchenorgel in einem Raum wie der Stiftskirche St. Peter sind freilich jetzt ganz andere. Da suchte man nach einem Stil „kongruent zur barocken/rokokozeitlichen Gestaltung des Gehäuses“, erklärt Stiftskapellmeister Peter Peinstingl.

Und doch möchte man nicht nur Orgelmusik zwischen Muffat und Eberlin spielen auf einer solchen Orgel. Mit 42 Registern ermöglicht das nun von dem ostfriesischen Orgelbauer Hendrik Ahrend ins kunsthistorisch wertvolle, natürlich denkmalgeschützte Gehäuse eingebaute Werk entsprechende Literatur-Vielfalt. Die „raffinierte Synthese aus norddeutscher und süddeutscher Klangästhetik“ mache diese Orgel „zum Leuchtturm in der mitteleuropäischen Orgellandschaft“, schwärmt Roman Summereder im Programmheft zu seinem Konzert am Sonntag (23.11.) um 16 Uhr. Es ist das erste Konzert auf dem neuen Instrument nach der Orgelweihe am Vormittag.

Beim Abtragen der alten Orgel sind überraschende historische Relikte aufgetaucht von jenem Stück, das Daniel Haill (auch Hail oder Hayl geschrieben) aus Irsee 1618/20 als erste große Barockorgel in der Stadt Salzburg gebaut hat. Im Rückpositiv – das ist also das Pfeifenwerk an der Emporenbrüstung – haben sich die historische Windlade und Reste der Traktur erhalten, auch einige Pfeifen haben sich als original herausgestellt. So hat Hendrik Ahrend diesen Teil der Orgel rekonstruieren können.

Die Haill-Orgel mit ursprünglich 24 Registern ist dann mehrmals erweitert worden, etwa 1762/63 durch den Hoforgelmacher Rochus Egedacher. Damals hat der Salzburger Bildhauer Lorenz Härmbler ans Gehäuse Hand angelegt im Sinne des Rokoko – in dieser Gesamterscheinung prägt die Orgel bis heute den Kirchenraum: „Die Orgel als Raumornament“ betitelte der Salzburger Orgel-Intimus Gerhard Walterskirchen einst einen Beitrag in den Barockberichten des Salzburg Museums.

Das alles ist jetzt vorbildlich restauriert – der Tupfen auf dem I zum Abschluss der Jahre währenden gesamten Aufmöbelung der Stiftskirche. Das Innenleben ist weitestgehend ein Neubau. Drei Manuale und Pedal hat die Orgel, die 42 Register sind auf Rückpositiv, Hauptwerk, Oberwerk, Unterwerk und Pedaltürme verteilt. 4,80 Meter messen die längsten Pfeifen, über zweitausend sind es insgesamt. Die Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro trägt die Liechtensteiner Hans-Gröber-Stiftung, deshalb heißt das Instrument künftig auch „Hans-Gröber-Orgel“.

Zur Orgelweihe am Sonntag (23.11.) um 10.15 Uhr singt die Stiftskantorei St. Peter unter der Leitung von Erwin G. Ortner, das nachmittägige Einweihungskonzert spielt Roman Summereder aus Wien. Er gibt da einen Einblick in die stilistisch vielfältigen Möglichkeiten vom französischen Barock bis zur Moderne. Daran schließt sich bis Jahresende ein Zyklus von Orgelkonzerten mit heimischen Künstlern und Gästen an. Der weitaus prominenteste Organist wird am 8. Dezember Daniel Roth sein, der mittlerweile 83jährige ehemalige Titularorganist von St. Sulpice in Paris, der dort immer noch höchst aktiv und auch viel auf Reisen ist.

Orgelfest St. Peter, 23.11. bis 31.12. – www.stift-stpeter.at