„Blaue Orchideen“ und andere Blüten

BAD REICHENHALL / KUR-KAPELLMEISTER

30/04/26 Was für ein exotischer Job – Kur-Kapellmeister in Bad Reichenhall! Die Bad Reichenhaller Philharmoniker sind ja zugleich Kurorchester des Ortes, und in dieser Rolle geben sie mehr als 250 Konzerte im Jahr, entweder in der Konzertrotunde oder im Pavillon des Königlichen Kurgartens. An diesem Wochenende rittern vier Kandidatinnen und Kandidaten um die neu geschaffene Kapellmeister-Stelle für die Kurkonzerte.

Von Reinhard Kriechbaum

Die Bad Reichenhaller Philharmonie ist das letzte ganzjährig tätige Kurorchester im deutschen Sprachraum, auch das einzige Berufsorchester im südwestlichen Bayern. Dort Orchestermitglied zu sein, ist ein echter Knochenjob, und das gilt auch für den Mann oder die Frau am Dirigentenpult. Trotzdem haben sich nun an die hundert Dirigentinnen und Dirigenten für diese Chefposition interessiert – „ein ganzer Leitzordner voll Bewerbungen“, heißt es.

Was ist so attraktiv daran, Kur-Kapellmeister in Bad Reichenhall zu sein? Das haben wir Martin A. Fuchsberger gefragt, einen der vier Kandidaten der Endrunde. Die Vier dirigieren an diesem langen Wochenende (1. bis 3. Mai) Kurkonzerte in Bad Reichenhall – die öffentliche Endausscheidung.

Fuchsberger weiß, wovon er spricht – er ist ja schon seit 2009 sehr lange Gastdirigent dort. „Ich habe um die tausend Kurkonzerte dirigiert, das muss man sich mal vorstellen“, lacht er und ergänzt ernst: „Dort konnte ich mein Handwerk festigen.“ In diesen über anderthalb Jahrzehnten habe er das Repertoire „kennen und lieben gelernt, in seiner ganzen Vielfalt – da geht einem das Herz über“, schwärmt er. Von der Goldenen bis zur Blechernen Operetten-Ära, von Berliner Revue-Musiken bis zu Filmmusik: tatsächlich ein Querschnitt durch die angeblich „Leichte Muse“, deren Qualität, vor allem aber auch deren technischer Anspruch nicht zu unterschätzen ist.

Martin A. Fuchsberger ist ab Herbst Assistent von Christian Thielemann, der Dirigierprofessor an der Universität Mozarteum wird. Das hat auch ein wenig mit Bad Reichenhall zu tun. „Thielemann hörte dort einen meiner letzten Auftritte“, erzählt Fuchsberger. Da ist Thielemann offenbar nicht nur der Dirigent aufgefallen. „Er hat sich von mir einige Stücke zeigen lassen“, erzählt Fuchsberger. Thielemann hat dann sogar zwei Konzertprogramme unter dem Motto „Musik aus fernen Rundfunktagen“ mit der Staatskapelle Berlin gestaltet, mit Stücken, wie sie vor achtzig oder hundert Jahren zur Unterhaltung im Radio gespielt worden sind. „Blaue Orchideen von Wolfgang Friebe sind mein Lieblingsstück als Zugabe, verrät Fuchsberger. Und auch Thielemann liebt es ganz offensichtlich. Man kann eine Aufnahme vom Silvesterkonzert 2024 unter seiner Leitung auf Youtube anhören. Tatsächlich eine technisch höchst anspruchsvolle Musik.

„Thielemann sieht es auch so: Diese Musik sollte eigentlich Weltkulturerbe sein.“ Das Kuren im herkömmlichen Sinn sei zwar passé, sagt Fuchsberger, „aber die Menschen mit dieser Musik abzuholen, das könnte ein aktueller, gangbarer Weg sein“. Die „Leichte Muse“ als Kurmodell für die Ohren sozusagen...

Wer also ist da nun in der Endrunde als Kur-Kapellmeister in Bad Reichenhall? Martin A. Fuchsberger leitet derzeit noch den Lehrgang für Blasorchesterleitung am Mozarteum und war von 2019 bis 2025 Dirigierprofessor an der Privatuniversität für Musik in Klagenfurt. Er hat eine lupenreine Salzburger Musik-Karriere von den Domkapellknaben übers Musische Gymnasium bis zum Studium erst am Mozarteumm und dann in Wien.

Auch Anna Malek hat am Mozarteum studiert (Gesangspädagogik und Chorleitung), dann in Hamburg Dirigieren. Bis 2024 war sie als Kapellmeisterin am Staatstheater Augsburg tätig und arbeitete zuletzt als musikalische Assistentin für Joana Mallwitz am Konzerthaus Berlin und für Vladimir Jurowski mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. An angesehenen Bühnen hat sie Opernproduktionen dirigiert, darunter in der Staatsoper unter den Linden. Auch Sebastian Aigner ist Österreicher, er lebt in Timelkam, ein vielseitiger Musiker als Schlagzeuger, Dirigent. Er hat auch schon an der Staatsoper dirigiert. David Schlager hat in Graz studiert, mehrere Dirigierwettbewerbe gewonnen und Opern und Operetten vor allem in Osteuropa dirigiert.

Der Kapellmeisterposten der Bad Reichenhaller Philharmonikern wird neu geschaffen, neben dem Chefdirigenten Daniel Spaw. Natürlich leitet auch er Kurkonzerte, wie auch Dirigenten der Kurkonzerte auch Abonnementkonzerte gestalten. „Das Orchester ist wahnsinnig flexibel“, sagt Martin A. Fuchsberger. Schließlich werden die Kurkonzerte ja im regelfall ohne Probe gespielt. Das sei auch eine gute Schule für junge Musiker. „Wir spielen schon am Dienstag Nachmittag ein kleines Neujahrskonzert“.

Die Auswahlkonzerte in der Konzertrotunde Bad Reichenhall: 1. Mai, 15.30 Uhr (Sebastian Aigner), 2. Mai, 19.30 Uhr (Anna Malek), 3. Mai. 11 Uhr (David Schlager), 3. Mai, 15.30 Uhr (Martin A. Fuchsberger) – https://www.brphil.de/veranstaltungen/

Christoph Thielemann dirigiert „Blaue Orchideen“ auf Youtube

Bilder: Bad Reichenhaller Philharmoniker(1); Staatsoper unter den Linden / Stephan Rabold (1); www.annamalek.com (1)