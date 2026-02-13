Das „Gesetz der wilden Männlichkeit“?

GRAZ / ERINNERUNG EINES MÄDCHENS

13/02/26 Klar, man sucht sich als Mädchen nicht einen x-beliebigen Burschen aus für die ersten sexuellen Erfahrungen. Aber muss es ausgerechnet einer sein, der „immer einen Schritt voraus“ ist? – Eine Dramatisierung des autobiographischen Romans Erinnerung eines Mädchens von Annie Ernaux im Schauraum des Grazer Schauspielhauses.

Von Reinhard Kriechbaum

In dem Roman hat sich Annie Ernaux, Literatur-Nobelpreisträgerin 2022, aus 55jähriger Distanz heraus auseinandergesetzt mit ihrer ruinösen sexuellen Selbsterfahrung als Achtzehnjährige. Damals, 1958, war sie Betreuerin in einem Jugend-Ferienlager. Sie hat sich einem etwas älteren Kollegen – ja, hingegeben? Es war eine selbstvergiftende Mischung aus Neugier, Sehnsucht, Gesellschaftsdruck. Der junge Mann hat das zu seinem Gunsten ausgenutzt. Darf man im Nachhinein von sexuellem Missbrauch sprechen? Die Einordnung und Aufarbeitung des damals Geschehenen ist Inhalt des Romans. Es hat tiefe, lebenslang nachwirkende Spuren hinterlassen im Leben der Frau. „Das große Gedächtnis der Scham“, formuliert es Annie Ernaux.

Eine Erfahrung, wie sie wohl viele junge Frauen machen: Sie „begehren das Begehren des Anderen“, können aber letztlich „nicht mithalten mit dem Willen des Anderen. Er ist ihnen immer ein Stück voraus.“ Ob das so sein muss, ist die offene Frage, aber es ist viel zu oft so. Damit verbunden die unerfreuliche Einsicht: Für ihn, die Leitfigur in diesem Moment, ist's eine unverbindliche Episode, wogegen es in der Seele des Mädchens ein einschneidendes Erlebnis bleibt.

Den komplexen literarischen Text haben in Graz eine Schauspielerin (Anna Klimovitskaja) und ein Regisseur (Dominik Puhl) nicht nur eindringlich auf die Bühne gebracht, sondern auch verheutigt. Das ist wichtig, denn bei Annie Ernaux heißt es einmal, fast entschuldigend, dass „nach 1968 vieles anders“ verlaufen wäre. Es läuft natürlich nicht viel anders.

Und so halten Anna Klimovitskaja und Dominik Puhl dem Romantext die Lebensrealität einer jungen Frau in den 2010er Jahren gegenüber. Auch die heutige Anna erinnert sich an damals aus gehöriger Zeitentfernung. Im Grunde hat sich nichts geändert. Auch der „Straßenmusiker H.“, dem sie in Berlin begegnet ist und auf den sie sich eingelassen hat, wird schließlich der Übermächtige gewesen sein. Und auch diese junge Frau wird lernen müssen: „Die Erinnerung ist eine wahnsinnige Regisseurin.“ Das bedeutet psychosomatische Spätfolgen und aus der bitteren Erfahrung abgeleitete Trugschlüsse: „Schlanker werden und so blond, wie die Blonde in echt“. Die Blonde, die sich nach ihr dem scheinbaren „Gesetz der wilden Männlichkeit“ ausgesetzt hat. Vielleicht wird auch sie dereinst vor den negativen Eindrücken in Bulimie flüchten und lernen müssen: „Was kann Medizin schon gegen einen Traum ausrichten?“

Eine intensive schauspielerische, auch sprechtechnische Leistung der jungen Anna Klimovitskaya in einem Monolog auf Langstrecke von anderthalb Stunden. Immer wieder wird sie den Dia- und Overheadprojektor anwerfen. Die Aufnahmen von einst, vermeintlich dokumentarische Zeugnisse, ergeben freilich in dem Bühnenbild aus faltigen Stoffbahnen (Mara Madeleine Pieler) nur verzerrte, schemenhafte Bilder – so wie sich eben die Erinnerung aus Bruchstücken zusammensetzt. Höchst differenziert führt Anna Klimovitskaya den Romantext und neue Perspektiven zueinander – mal eindeutig voneinander abgesetzt, dann wieder wie selbstverständlich ineinander fließend. Dem lapidaren, präzis formulierten Stil von Annie Ernaux entsprechen die zwar leidenschaftlicheren, aber nie lautstarken, schon gar nicht marktschreierischen Statements der heutigen Anna. Selbstmitleid ist der Erinnerung eines Mädchens absolut fremd.

Man kann dem Roman sowieso nicht taxfrei einordnen in die Schublade feministischer Literatur. Ernaux' Blickwinkel sind ja sehr differenziert. Auch wenn sie, wie sie schreibt, sich schließlich der Lektüre von Simone de Beauvoir hingegeben und daraus Erkenntnis gewonnen habe: Erinnerungen eines Mädchens sind kein rabiat männerfeindlicher Text, und das gilt auch für die aktuellen Zutaten.

Zuletzt wird die Schauspielerin einen Brief von Annie Ernaux aus der Tasche ziehen. Sie hat den Kontakt zur jetzt 85jährigen Autorin gesucht und tatsächlich wohlwollende Antwort erhalten. Und dann wiederholt sie, gleichsam im Weggehen, nochmal die Eröffnungsworte des Romans: „Es gibt Menschen, die überwältigt werden von der Gegenwart anderer...“ Ein Naturgesetz?

Aufführungen bis 21. März 2026 – schauspielhaus-graz.buehnen-graz.com

Bilder: Schauspielhaus Graz / Lex Karelly