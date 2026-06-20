Eine Kopie, nur genauer

WIEN / BURGTHEATER KASINO / SOLARIS

25/06/26 Ein gestriger Stoff von morgen landet im Heute: Der Zukunftsroman „Solaris“, dramatisiert auf der Kasino-Bühne des Burgtheaters und zugleich als Livestream im Internet, in der Regie von Roman Senkl und umgesetzt von einem vielköpfigen Technik-Team.

Von Reinhard Kriechbaum

Ein unergründliches Lebewesen, das „unsere eigene monströse Hässlichkeit“ spiegle, sagt Dr. Snaut, der genau deswegen zum hochgradigen Neurotiker geworden ist. Man hat es mit keinem schlafenden, sondern offensichtlich mit einem hellwachen Ungeheuer zu tun. Der Ozean, der den Planeten Solaris bedeckt, ist der erste extraterrestrische Organismus, den die Menschheit entdeckt hat, den sie aber seit hundert Jahren vergeblich zu ergründen sucht. Das Geheimnis um dieses fremde, bedrohliche Wesen Ozean spaltet die Wissenschaft, die eigentlich schon aufgegeben hat, nach Lösungen zu suchen. Das Personal auf der Raumstation wirkt allein gelassen. Immerhin: Kris Kelvin, ein Psychologe, ist auf die monatelange Reise in den Orbit geschickt worden. Er trifft just an dem Tag ein, an dem einer aus der dreiköpfigen Besatzung der Raumstation Suizid begangen hat.

Rätsel über Rätsel, nicht nur in den kryptischen Andeutungen von Dr. Snaut und der rigoros abweisenden Haltung des zweiten Besatzungsmitglieds Dr. Sartorius. Da gehen nämlich auch Gestalten um, die nicht zur Crew gehören. Plötzlich findet Kelvin sich seiner Gattin gegenüber, die vor Jahren aus dem Leben geschieden ist. Ein Geist? Nein, es ist Kelvin sogar möglich, mit ihr zu kommunizieren. Auch Staut und Sartorius haben ungebetene, Angst einflößende Begleiterinnen, die sie vor Kelvin freilich geheim zu halten suchen.

1960 ist der utopische Roman „Solaris“ von Stanisław Lem erschienen. Da war gerade Gagarin als erster Mensch im All unterwegs gewesen. Ein Zukunftsroman, der längst von der Gegenwart eingeholt ist? Es geht in dem Buch nicht um technische Möglichkeiten, sondern um psychologische Fragen. Was treibt uns an, nach fremdem Leben zu suchen – und wie würden wir damit umgehen? Die Sache mit der „eigenen monströsen Hässlichkeit“ ist ein Knackpunkt. Würden wir uns das fremde Leben, so wir es denn fänden, schurkisch untertan machen? Kolonialisierung unter dem Deckmantel der forschenden Wissenschaft? Der ominöse Ozean scheint genau darauf zu reagieren. Er formt seinerseits Lebewesen, die für die individuellen Schattseiten der drei Menschen in der Raumstation stehen. „Eine Kopie, nur genauer“, heißt es einmal. Das personifizierte schlechte Gewissen wird man nicht los, auch wenn man es in eine Raumkapsel setzt und davon schießt. Man bringt es nicht um, auch nicht in einer „außermoralischen Situation“, wie einer mal entschuldigend sagt. Es ist immer aufs Neue da, allgegenwärtig, unverwundbar. Eine Pointe in „Solaris“: Die Schattenfiguren werden sich bewusst, dass sie ihrerseits nur Werkzeuge sind, Kopien. Sie wollen dem Mechanismus von Bosheit und Vergeltung entkommen, und da treffen sich ihre Absichten kurzzeitig mit jenen der Menschen, die zu drangsalieren sie eigentlich ausgesandt sind.

Für die mit einigem technischen Aufwand dem Burgtheater-Kasino eingeschriebene Dramatisierung hat man sich nun keine weiß Gott spektakulären KI-Welten ausgedacht, die einem den Atem nähmen. Die Sache hat eher einen liebenswerten Touch von Nostalgie. Handkamera für die Großprojektion von Gesichtern, längst Routine im Theater. Das Bildschirm-Dreiviertelrund, in dem Dr. Snaut über die Raumstation wacht, nähme sich sogar in einer Folge von „Raumschiff Enterprise“ retro aus.

Es bleibt genug Raum für ein einprägsames Kammerschauspiel, das Regisseur Roman Senkl aufmerksam durchgezeichnet hat. Es wirkt vermutlich im Livestream genau so gut wie in der Bühnensituation. Daniel Jesch spielt als Kelvin die Gefühlsskala rauf und runter – der Psychologe wird vom Beobachter plötzlich zum Getriebenen, sieht sich konfrontiert mit den eigenen dunklen Seelenkammern. Für Kelvin stellt sich auch die Frage, ob er „mitspielt“ mit dem Monster Ozean, indem er sich wieder verliebt in die Doppelgängerin, das mahnende Plagiat seiner verstorbenen Ehefrau (Safira Robens). Eine Beziehung, die sich in der Gewichtung zueinander mehrmals dreht.

Beste Möglichkeiten findet Martin Reinke als Dr. Snaut. Ein panischer Psycho einerseits, andrerseits ein hellsichtiger Durchschauer, in Reinkes Darstellung immer auch einer mit einem Schuss Schalk. Ganz anders Ernest Allen Hausmann als Sartorius: Er spielt sich lautstark auf als Despot in einer Dreiergruppe, in der sich Chef-Allüren als seelische Abwehrmanöver entlarven.

Starke Episoden liefern Elisabeth Augustin und Lola Klamroth, die beide mehrere Rollen übernehmen. Als namenlose Schattenfiguren bringen sie in Poesie gekleidete hintergründige Monologe ein. Wenn die schwarz gewandeten Alter Egos selbständig über die Schwarzheit der Seelen zu sinnieren beginnen, ist man gut beraten, ihnen zuzuhören.

Nur eine Aufführung (mit Livestream) noch in dieser Spielzeit, heute Donnerstag (26.6.) – www.burgtheater.at

Bilder: Burgtheater / Tommy Hetzel