Ihr seid die Versager – wir sind die Löser!

GRAZ / SCHAUSPIELHAUS / 183 ABGEORDNETE

13/05/26 Das Schauspielhaus Graz kooperiert für das Zitatwerk-Stück 183 Abgeordnete mit dem Theater im Bahnhof, einer politisch hoch motivierten Theatergruppe, sonst tätig am Schnittpunkt zweier Grazer Brennpunkt-Bezirke. Keine schlechte Kombination, weil die Theatermacher aus den „Glasscherbenvierteln“ doch eine gewisse Grund-Vorsicht mitbringen im Umgang mit Andersdenkenden.

Von Reinhard Kriechbaum

Bussi, Bussi am Ende – das kommt unerwartet. Gespielte, aufgesetzte, „verordnete“ Harmonie, aber immerhin. So sehr es auch menschelt im österreichischen Parlament, so sehr die Fetzen fliegen, so rabiat gestichelt und gestammelt wird, so unsachlich und polemisch die Attacken der politischen Gegenseite daher kommen: Wir sind – Achtung, Sonntagsrede! – „im Herzen der Demokratie“. Mit dem Herz sollte man sorgsam umgehen (gilt auch für Theaterleute). Zumal es im Fall des Demokratie-Herzens für die Vorsorgeuntersuchung beim Kardiologen sowieso schon zu spät ist.

„Die grellsten Erfindungen sind Zitate“, heißt es bei Karl Kraus, und so greift man hier ins Volle, sprich: ins Material, das die privat finanzierte österreichische Transparenz-Plattform Meine Abgeordneten in Fülle bereitstellt. Dort sind nicht nur die Biographien der österreichischen Abgeordneten mitsamt all ihren Neben-Geschäften und Neben-Einkünften öffentlich gemacht. Es sind auch pingelig all ihre Parlamentsreden, Eingaben und dergleichen dokumentiert und verlinkt. Eine Fundgrube demokratischer Praxis, Licht und Schatten in Menge. Man könnte sich da bösartig durchzitieren und dem Publikum das allerletzte Vertrauen in die politischen Protagonisten und in die Demokratie überhaupt nehmen. Das will man natürlich nicht.

Eher ist das von Monika Klengel, der Leiterin des Theaters im Bahnhof, inszenierte Spektakel 183 Abgeordnete. Die letzten Tage von Österreich, wie wir es kennen so zu lesen: Unter Dauerbeschuss von rechts kämpfen die Volksvertreter der gemäßigten Parteien eigentlich auf längst verlorenem Posten. Eine anschauliche Szene: Parlamentarier versuchen mit dem Mut der Verzweiflung, aus ihren Bürostühlen einen Turm zu bauen. „Das kann nicht der Weg sein“, sagt einer zweifelnd und hievt doch beflissen noch einen Stuhl in die Höhe. Der Turm, Bild für ein komplexes Maßnahmen- oder Gesetzeskonstrukt, steht schließlich mehr als bemitleidenswert wackelig da. Aber er steht und seine Schöpfer klopfen sich selbst auf die Schulter. Auf der anderen Bühnenseite freilich hat es sich Herbert Kickl derweil im Rampenlicht wohlig eingerichtet und hebt an mit seinem vertrauten Beschimpfungs- und Verunglimpfungs-Vokabular. Ein sprichwörtlicher, hier tatsächlich auch in Bewegung umgesetzter Danse macabre.

Der Abend hebt an, indem eine der Schauspielerinnen all die Namen der 183 Parlamentarier aufsagt, alphabetisch nach Vornamen. So viele Christians, Elisabeth und Michaels! So gut wie keine migrantischen Namen. Immer mehr weiße Männchen werden auf eine breite Fläche über der Schauraum-Bühne projiziert. Gelegentlich erscheinen auch Graphiken zur Zusammensetzung und Arbeit des Nationalrats. Die Frauenquote der Parteien etwa. Oder die Zahl der Anträge auf Aufhebung der Immunität von Parlamentariern (der Löwenanteil galt im Vorjahr Mandataren der FPÖ wegen diverser NS-Vorwürfe).

In Spielszenen wird ordentlich aufgedreht. Da ist beispielsweise die hitzige Debatte, als der Mutter-Kind-Pass in Eltern-Kind-Pass umbenannt und vom vertrauten gelben Stempel-Heftchen in eine elektronische Variante umgewandelt wurde. Das hat manchen in der FPÖ Schnappatmung bereitet, war aber auch auf Seiten der linken Parteien durchaus von ideologischen Motiven getragen.

Monika Klengel setzt nicht auf Personen-Imitation. Es ist kein Kickl-Verschnitt und auch sonst kein Doppelgänger auf der Bühne. Die acht Schauspielerinnen und Schauspieler, die querüber alle Rollen übernehmen, egal ob männlich oder weiblich, geben einprägsame Typen ab, aber sie stehen für Vielfalt und „Normalität“. Die kann und darf schon auch recht bizarr ausschauen. Es wird nichts anonymisiert, ein jeder und eine jede sagt dazu, welchen Mandatar, welche Mandatarin sie gerade mimt. Nicht alles gereicht den Damen und Herren zur Ehre, aber man muss ihnen zugute halten, dass sie sich mit eigenartigen Themen befassen müssen. „Die seltsame Realität der Kolleginnen und Kollegen“ ist Thema einer großen Szene. Sie müssen sich, allein vor sich hinmurmelnd oder in kleinen Gruppen diskutierend, einander umgarnend oder beflegelnd, mit unterschiedlichsten Sachgebieten herumschlagen. „Bundesstraßennotfallgesetz“ oder „Feuerwehrentbürokratisierungsgesetz“, Asylstopp-Novelle oder „Scharia-Verbotsnovelle“, „Straffreiheit von Ethical Hacking“ oder „Förderung der Rehkitzrettung“ – allein die Wortungetüme könnten einem Angst machen, vieles überfordert unsere Volksvertreter wohl tatsächlich. Dass dann einer recht unbeholfen über Kuweit als Handelspartner und Steueroase schwadroniert, wer wollte es ihm verargen?

Klar, dass es in der gegenwärtigen politischen Situation immer wieder um die Konfrontation mit Rechts geht. Die Polarisierung ist enorm. „Ihr seid schuld. Ihr seid die Versager – wir sind die Löser.“ Darauf läuft's wohl hinaus, und dagegen hilft ein „gemeinsames Glaserl Fanta“ ebenso wenig wie eine artige Abschlussrede zur Ende der Parlamentssaison mit verordnetem Bussi, Bussi. Karl Kraus hat sein Mammutwerk „Die letzten Tage der Menschheit“ aus Zitaten gebaut. Da ging's noch um die Monarchie. „Die letzten Tage von Österreich, wie wir es kennen“ sind dagegen Schmalspur. Aber beängstigend genug.

Aufführungen bis 24. Juni 2026 im Schauspielhaus Graz, Schauraum – schauspielhaus-graz.buehnen-graz.com

Die Dossier-Plattform Meine Abgeordneten

Bilder: Lex Karelly