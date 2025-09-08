Mörder? Eine Frage des Talents...

WIEN JOSEFSTADT / DIE SCHMUTZIGEN HÄNDE

08/09/25 „Ich habe prinzipiell nichts gegen politischen Mord. Gibt’s in jeder Partei.“ Beinah leichtfüßig sagt das Hoederer, Führer der kommunistischen Partei. Fast stolz versichert dieser Haudegen der Realpolitik, „schmutzige Hände bis zum Ellenbogen“ zu haben.

Von Reinhard Kriechbaum

Wie anders Hugo, Bürgersöhnchen und Linksintellektueller. Der junge Eiferer ist zum Werkzeug gemacht worden von der innerparteilichen Opposition. Hoederer, Führer der kommunistischen Partei, steht nämlich auf der Abschussliste, im Wortsinn. Die Widersacher in der Partei wollen verhindern, dass Hoederer eine geheime Allianz mit den politischen Gegnern schmiedet. Der Alte soll aus dem Weg geräumt werden. Hugo, bar jeder politischen Ahnung, aber schier berstend vor anarchischem Sendungsbewusstsein, soll die Tat ausführen und wird eingeschleust in Hoederers gut bewachte Zentrale.

Wie weit kann, muss, darf man gehen, um politische Ideale durchzusetzen? Sind angewandte Politik und moralische Integrität überhaupt vereinbar? David Bösch macht mit einem eindrucksvollen Schauspieler-Trio im Wiener Theater in der Josefstadt aus Jean-Paul Sartre didaktischer Abhandlung „Die schmutzigen Hände“ ein vor Spannung knisterndes Polit-Drama.

In einem fiktiven Land Illyrien irgendwo in Osteuropa hat Jean-Paul Sartre sein 1948 entstandenes Drama „Die schmutzigen Hände“ angesiedelt. Es ist ein gutes Stück Selbstreflexion eines Intellektuellen angesichts der Erfahrungen durch den zweiten Weltkrieg. Für Sartre selbst, den „communiste patenté“, den verbrieften Kommunisten, waren die eigenen Ideale zu dem Zeitpunkt ein gutes Stück außer Greifweite gerückt. Den Reiz dieses Theatertextes macht aus, dass der Parade-Intellektuelle Frankreichs da die eigene Position ein Stück weit zur Disposition stellte.

Ein hoch politisches, zeitloses Diskurs-Stück also, gleichwohl mit starker Theaterpranke hingeworfen, ja hingeschmettert. David Bösch greift zur Saisoneröffnung in der Josefstadt gerade diese Option auf. Es lässt die Figuren nicht lange fackeln. Schnell ziehen sie den Revolver, der eigentlich unentdeckt bleiben sollte. Aber das Wesentliche sind die psychologischen Entwicklungen, die Fußangeln des eigenen Denkens. Im Gegensatz zum nebeligen Sfumato, das die Bühne überzieht, wird in dieser Regie mit einem sagenhaft akkuraten Ensemble scharfes Licht eingebracht auf die Brüche scheinbar unverrückbarer Überzeugungen.

Da ist also Nils Arztmann als Hugo. Intellektuellen-Brille auf der Nase, lange Haare. Schreiberling bei der Parteizeitung. Lustlos malträtiert er die Schreibmaschine. Er fühlt sich zu Höherem geboren. Ein Mordauftrag? Das scheint ihm das Seine. Mit Verve nimmt er den Auftrag an. Dass er niemals den Finger krumm machen wird am Abzug? Das wissen alle außer er selbst. Unentschlossenheit, Zauderei – dem selbsternannten Feuergeist bricht der Boden weg. „Du hast Ideale ... das gibt sich“, wird er sich von Hoederer gönnerhaft sagen lassen müssen, und: „Ein Intellektueller ist eben kein Revolutionär.“ Mörder sein sei eben auch „eine Frage des Talents“.

Den Gegenspieler Hoederer, eigentlich ein Erzschurke, formt Günter Franzmeier geradezu zu einem Vorbild an Menschenliebe. Festen Schritts befehligt er sein karges Reich, das bloß aus zwei Leibwächtern besteht und eben dem als Privatsekretär eingeschleusten Hugo und seiner Frau besteht. Dieser Realpolitiker mit Leib und Seele ist ein Seelendurchschauer sondergleichen. Nie wird Franzmaier laut, jedes Argument sitzt punktgenau und wohl getimt. Das ist gelebtes Charisma.

Die schillerndste Figur freilich ist Hugos Ehefrau Jessica, eine große Rolle für Johanna Mahaffy. Wir lernen die junge Dame, ein Temperamentsbündel, als blondes, vorlautes Dummerchen kennen. Aber Jessica wird es sein, die das seelen-motorische Räderwerk der Männer sehr bald durchschaut, und zur fast allgegenwärtigen, tatkräftigen und – tragischerweise nur beinah – erfolgreichen Vermittlerin zwischen den Männern wird. Johanna Mahaffy lässt mit minimalen Gesten spüren, wie sie von Hoederers Charisma angezogen ist und sie doch loyal zu Hugo bleiben möchte. Dass Hugo dann abdrückt in einem Moment, da die spontane Emotion (er glaubt sich von seiner Ehefrau betrogen) über die politischen Ideale schwappt, ist beinah Ironie des Schicksals.

Zwischen den sieben Akten stimmt Johanna Mahaffy Chansons an, mit beeindruckender Röhre und zugleich vielen Zwischentönen. Für „Je ne regrette rien“ der Piaf setzt sie sich eine Perücke à la Mireille Matthieu auf. Immer wieder dreht sich die Bühne (Patrick Bannwart), zumindest anderthalb mal. Selbst in dem nur dann kurz sichtbaren schmalen Gang zwischen den zwei grauschwarzen Wänden erzählt David Bösch kleine Geschichten. „Die schmutzigen Hände“ sind ein packender, vor Spannung bis zur letzten Minute knisternder Psychokrimi.

Aufführungen bis 23. März im Theater in der Josefstadt – www.josefstadt.org

Bilder: Theater in der Josefstadt / Astrid Knie