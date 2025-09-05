Sparen, optimieren, Kompetenz vernichten

05/09/25 Es betrifft „nur“ 25 Musikerinnen und Musiker. Eine Kleinigkeit in einer Zeit, in der gespart werden muss? Der Entschluss, das Orchester der Bühne Baden mit Ende der kommenden Spielzeit in die Wüste zu schicken und den Betrieb dem Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester anzuvertrauen, ist ein Alarmzeichen.

Von Reinhard Kriechbaum

Andreas Gergen, ein von seiner Tätigkeit am Salzburger Landestheater her auch hierzulande als Spezialist für Musicals bestbekannter Regisseur, ist der neue Badener Theaterintendant, dem das kleine, aber sachkundige Orchester ohne Vorwarnung unterm Hintern weggeschossen wird. „Ich habe meine künstlerische Konzeption für die Bühne Baden genau auf dieses Orchester und diese Voraussetzungen zugeschnitten“, erklärt er. Auch die besondere musikalische Qualität der Produktionen der letzten Jahre beruhe wesentlich auf dieser über lange Zeit gewachsenen Expertise.

Auf den ersten Blick hin mag die Sache sogar plausibel und jedenfalls wirtschaftlich vernünftig erscheinen. Das Tonkünstlerorchester Niederösterreich werde „mit zusätzlichen Aufgaben gestärkt, um Synergien zu schaffen und ressourceneffizienter zu arbeiten“. So klingt das aus der Perspektive der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH NÖKU, Mehrheitsgesellschafter sowohl der Bühne Baden als auch des NÖ Tonkünstlerorchesters. Dieses erhalte „eine neue Dimension an Akzeptanz und Relevanz als größter Kulturträger des Kulturlandes Niederösterreich“. Man spricht unverhohlen von einem „Change-Prozess“ unter dem Zeichen „starker wirtschaftlicher Fokussierung“.

25 eingesparte Orchesterstellen in Baden, dafür fünfzehn neue Planstellen mehr bei den Tonkünstlern – macht zehn eingesparte Musiker-Posten. Das lassen Leute, die etwas von der Sache verstehen, so nicht stehen. Etwa die Intendanten der Bundesländertheater. „Die Stillosigkeit, die neue Theaterleitung zum Amtsantritt mit einer derart praxisfernen Entscheidung zu konfrontieren, kommt einem Vertrauensbruch gleich und hat eine neue kulturpolitische Qualität“, schreiben sie in einer gemeinsamen Erklärung. Das Orchester der Bühne Baden habe „den Erfolg des Theaters entscheidend mitgeprägt und seine Qualität und Vielseitigkeit ständig unter Beweis gestellt“. Die Musiker seien „Spezialisten im Bereich Operette und Musical“. Man könne zudem „ein reines Sinfonieorchester nicht nolens volens zu einem Theater-Orchester umformen“. Ein Theaterorchester „muss als solches disponibel sein, als Klangkörper die aufführungspraktische Erfahrung mitbringen und vor allem Teil eines Ensembles sein und bleiben“.

Andreas Gergen schätzt das Sparpotential als gering ein, eher sei absehbar, dass „die Kosten langfristig höher sein werden als beim Erhalt des bestehenden Ensembles“. Das Tonkünstlerorchester müsse sachkundige, also auch mit dem Jazz vertraute Musiker zusätzlich engagieren. „Die Auflösung unseres Orchesters würde auch bedeuten, dass bei gut laufenden Produktionen keine Zusatzvorstellungen angesetzt und somit keine zusätzlichen Einnahmen generiert werden können.“

Bleibt die Entscheidung für die Auflösung des Badener Theaterorchesters aufrecht, dann haben die Niederösterreichischen Tonkünstler künftig noch mehr zu tun und müssen sich obendrein auf einen für sie neuen Repertoirebereich einstellen. Sie sind ja sonst das „Hausorchester“ beim Festival in Grafenegg und spielen symphonisches Repertoire im Festspielhaus St. Pölten und im Wiener Musikverein. Zum für sie neuen Standort Stadttheater Wiener Neustadt kommt nun also auch Baden. Dass vom Musikvermittlungsprogramm „Tonspiele“ der Tonkünstler nun auch Baden profitieren wird, ist eine Beruhigungspille in extrem niedriger Dosis.

„Der strategische, musikalische und organisatorische Weiterentwicklungsprozess der Bühne Baden als der Musiktheaterstandort des Landes Niederösterreich wird fortgeführt“, heißt es unverdrossen seitens der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH, der insgesamt vierzig Kultureinrichtungen im Bundesland unterstehen. Die „gesamte wirtschaftlich und budgetär angespannte Situation der öffentlichen Hand (Bund, Land, Kommunen)“ mache es notwendig, „zeitgerecht strukturell und finanziell nachhaltige Maßnahmen einzuleiten“.

Und beim NÖ Tonkünstlerorchester? Da „bleiben die bestehenden erfolgreichen Aufnahmekriterien und Probespiel-Strukturen unverändert, aber mit Berücksichtigung der neuen Musiktheater-spezifischen Gewichtung“, heißt es. Diese Aufgabenerweiterung könne „nur mit der Neugestaltung der bestehenden Dienstverträge unter Beibehaltung des bestehenden Gehaltsschemas umgesetzt werden.“ Klingt auch nicht unbedingt Vertrauen erweckend.

Es ist nicht leicht, einen Orchesterjob zu finden: Bei Auswahlspielen bemühen sich hierzulande gut und gerne drei Mal so viele Musikerinnen und Musiker um einen Job, wie das Badener Orchester Mitglieder hat. Da klingt wie ein Hohn, wenn es seitens der NÖKU heißt, man sichere „die Vollbeschäftigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Kunst“.

