Aufgepeppt und aufgepopt

HINTERGRUND / FESTIVAL BODENST@NDIG

04/09/25 „Mit meinem Debütalbum Windschatten habe ich 2024 begonnen, den Begriff „Heimat“ für mich neu zu denken. Ich will mich in den offenen Wind stellen und mich nicht mehr länger im Windschatten ausrasten.“ So erklärt Anna Buchegger, eine der beiden neuen Leiterinnen des zweitägigen Festivals bodenst@ndig, ihren Weg zwischen Volksmusik und Pop.

Von Reinhard Kriechbaum

Damit trifft Anna Buchegger ziemlich genau die Absicht des bereits seit 2016 immer zu Ferienende stattfindenden Festivals, über das man auf der Website lesen kann, dass sich dafür „die Salzburger Volkskultur und die Volksbank in Salzburg auf ein Packl gehauen“ haben. Die Leute hinter bodenst@ndig: Berta Wagner, Geschäftsführerin der Salzburger Volkskultur, war seit 2016 hauptverantwortlich für die Organisation. Klaus-Peter Vovcik, ehemals Marketingleiter der Volksbank Salzburg und selbst Musiker, war Impulsgeber, Initiator und der finanzielle Kopf der Initiative, die Volksmusik mit neuen Ideen und neuen Tönen aufpeppen will. Der langjährige ORF-Redakteur, Autor und Moderator Manfred Baumann prägte bodenständig sieben Jahre lang als künstlerischer Leiter. Er formte ein Festival, das etablierte Namen und junge Talente zusammenbringt, neue Zugänge zur Volksmusik aufzeigt und Raum für Experimente schafft.

Nun gibt es eine neue, jüngere Leitung, ein Zweierteam: Laura Lebesmühlbacher hat Soziologie an der Universität Salzburg studiert und absolviert aktuell einen Universitätslehrgang für Kulturmanagement in Salzburg. Unter anderem ist sie Kapellmeisterin der Musikkapelle Anthering. Anna Buchegger, Starmania-Preisträgerin im Jahr 2021, hat in Wien Gesangspädagogik und Performancekunst studiert. Für ihr Debütalbum Windschatten ist die jetzt 25jährige für zwei Amadeus Austrian Music Award Kategorien nominiert worden und hat den Hubert-von-Goisern Preis eingeheimst. In ihrer Musik verbindet sie volksmusikalische Elemente, das alpenländische Hackbrett und zeitgenössischen Pop.

Soiz heißt Anna Bucheggers zweite CD, die Anfang Oktober erscheinen wird. „Es geht um die Frage, wie wir mit den Widersprüchen zwischen Tradition und Gegenwart umgehen; um Herkunft, die nicht festhält, sondern hinterfragt werden will; und um Frauen mit Eigensinn“, erklärt sie.

Eigensinn ist jedenfalls auch heuer am kommenden Wochenende (5./6.9.) für bodenständig gefragt. Anna Buchegger ist am Eröffnungstag gleich zwei Mal auf dem Podium, ein Mal allein, ein Mal mit dem Brucker Alphornklang aus dem Pinzgau. Ein paar Schmankerln aus dem zweitägigen Programm: Seitinger & Maierhofer sind die Vokalisten eines fünfköpfigen Ensembles. Die Lieder im obersteirischen Dialekt pendeln zwischen Jazz, Volksmusik und einer Prise Pop. Ethno ist eine weltweit aktive Musikbewegung und ein Programm der Jeunesses Musicales International (JMI), bei dem junge Musiker aus aller Welt zusammenkommen, um Volksmusik aus ihren Kulturen gemeinsam neu zu arrangieren. Junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom erste Ethno-Camp in den österreichischen Alpen bringt diese Idee nach Salzburg – mit Musik, die von Begegnung lebt. Ein paar Tage haben sie miteinander musiziert und experimentiert.

Holza ist ein junger Multiinstrumentalist aus dem niederösterreichischen Payerbach, dessen Sound zwischen Reggae-Beats, Dancehall, Volkstümlichem und Alpen-Wohlfühlpop pendelt. Die Musik von Paul Plut bewege sich irgendwo „zwischen Nick Cave, Hildegard Knef und Einstürzende Neubauten“, heißt es in der Ankündigung. „Düsterer Dialekt-Gospel und Singer-Songwriting zwischen Stillstand und Ekstase“ wird versprochen.

Am Samstag (6.9.) steht das bodenst@ndig Podium jungen Musikerinnen und Musikern des Musikum Salzburg offen.

Festival bodenständig, am 5. und 6. September ab 17 Uhr im Petersbrunnhof – www.bodenständig.at

Bilder: www.bodenständig.at / Karin Lernbeiß (1); Apollonia T. Bitzan (1)