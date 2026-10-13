Jedem Traum seine Oper

KAMMEROPER SALZBURG / TRAUMPROTOKOLLE

13/10/26 Von Publikumsträumen, Traumkulissen und singenden Traumtänzern. Improvisierte Opernszenen auf spontanen Vorgaben in der Kollegienkirche: Es begeistert das Ensemble der Kammeroper unter Gordon Safaris Leitung nach dem Konzept Konstantin Pauls.

Von Erhard Petzel

Das Publikum wird, nach feierlichem Introitus, also aufgefordert, Träume zu notieren. Das Ensemble setzt diese „Protokolle“ spontan in Oper um. Der Erwerb einer Karte berechtigt zuächst nicht zum Sturm auf die Stätte der Ereignisse, vielmehr ist zunächst Antichambrieren angesagt. Dann wird man in den Bereich vor dem Altar geleitet, der mit Tischchen, Stühlen, diversen Sitzen und Liegen möbliert ist. Schreibzeug liegt bereit. Konrad Heisig und Gordon Safari füllen, verborgen hinter einer transparenten Mauer, den Raum mit den Klängen ihrer Synthesizer. Aaron Grünwald fügt das seine mit Percussion dazu.

Prominent zum Altar hin drei weiß vermummte, priesterliche Lemuren – der Bass Lukas Gerber mit Urne, flankiert von den Sopranistinnen Electra Lochhead und Samira Taubmann mit Traumformularen. Das neueste Projekt der Kammeroper Salzburg am Samstag (10.10.) in der Kollegienkirche: Es geht um Spontaneität wie bei der Commedia dell’arte, allerdings ohne deren stereotypes Personal. Statt eines durchziselierten Kunstwerks zählt die Eingebung des Augenblicks und die daraus geborene Spannung. Die darf im Prozess nicht verloren gehen.

Mit und gegen die Wolken der Instrumente wogt die weiße Ritual-Troika mit Vokalisen. Fallweise wabern Nebelschwaden zum Hintergrund der architektonischen Überhöhung durch diesen einzigartigen Hochaltar mit seinen die herkömmlichen Grenzen sprengenden Wolkenballungen. Kein stimmigerer Raum für die Umsetzung von Träumen lässt sich denken als diese entrückte Himmelsapotheose Fischers von Erlach.

Wem da die eigenen Schlafwelten nicht fließen, dem ist nicht zu helfen. So schreibt das Publikum brav auf, was ihm so träumt, wofür es mehr Zeit zugemessen bekommt als unbedingt angemessen. Sind die Traumformulare verräumt, geht es durchs abgedeckte Geviert unter die Kuppel. Im ruhenden Zentrum des Boden-Sogs thront die Urne auf einem Sockel.

Nun wiederholt sich mit jedem vom Ritualpersonal abwechselnd gezogenen Brief ein Vorgang auf ähnliche Weise: Vermummt wird der Sockel beschworen, wozu eifrig Nebel geblasen wird, in stummer Erwartung wird gezogen, geprüft, vorgelesen und kurz gemeinsam besonnen. Die Instrumente machen sich auf den Weg Richtung Stimmung und Charakter.

Wer eine Rolle zu übernehmen bereit ist, entschleiert das Haupt und macht sich in rezitativischer Form auf den Weg. Die beiden anderen finden sich dazu, bis die Vorgabe restlos erfüllt ist und alle wieder zum Zentrum und der Urne streben, die nächste Traum-Vorlage zu entnehmen. Die Improvisation der Stimmen wird getragen auf dem Klangbett der Instrumente, sodass die Konzentration auf den zu gerierenden Inhalt dem musikalischen Ausdruck nicht im Wege steht.

Was sind das nun für Szenen, die vom Publikum eingebracht werden? Jemand verlässt sein Hotel, verirrt sich, findet doch zurück, aber sein Gepäck in einem Schließfach an der Außenmauer. Alles wäre soweit gut, wäre der Koffer nicht verschwunden. So muss das ganze Kleinzeug irgendwie aufgerafft werden. Und die Zeit drängt... Die nächste Szene kreist um ein Zimmer, das niemand betritt, weil eine Hexe drin haust. Aus Neugier geht die Person hinein, wird von der Hexe freundlich empfangen und empfindet auch keine Angst vor ihr. Vielmehr möchte sie die Hexe zum Bleiben animieren. Sie will aber nicht, geht und fährt mit der S-Bahn irgendwohin. Die Beschreibung des Äußeren der Hexe passt dann auch noch in etwa zur darstellenden Sängerin.

Aber auch an Handlung arme Szenen gilt es zu bewältigen. Suchende Einsamkeit fasst das Gefühl der Orientierungslosigkeit in einer weiten, unbekannten Landschaft mit Musik zusammen, im Zwiespalt von Zugehörigkeit und Verlorenheit. Dagegen geht es in einem Liebesakt deftig zur Sache bis zum Abheben. Hier kommt die Struktur der Abstraktion durch Kunst zum Tragen. Die Klänge sind jedenfalls elysisch, dem Text genügen schließlich wieder ekstatische Vokalisen. Die dramatische wie tragische Klimax findet sich zum Schluss. Da wird die Person von tollwütigen Hunden gebissen. Traumatisch der Kontakt mit einer Krankenschwester. Statt einer Busfahrt blanker Horror, nachdem das Abnehmen einer Blutprobe zum Albtraum wird... Großer Applaus.

Bilder: /Kammeroper Salzburg / Fu Qiao