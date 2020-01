Also sprach Frau Blimlinger

GLOSSE Von Werner Thuswaldner 14/01/20 Fast wäre sie Kulturministerin geworden. So weit kam es nicht. Wer weiß, wofür es gut ist. Vorsitzende des Kulturausschusses im Parlament aber wurde Eva Blimlinger. Dieser Tage verkündete sie im Standard: „Das Fotomuseum wird es nie geben." Dazu hatte es erst kürzlich in Salzburg eine große gemeinsame Pressekonferenz von Landeshauptmann Haslauer und Bernhard Auinger gegeben. Beide äußerten sich zuversichtlich, dass es zu einem solchen Fotografie-Museum kommen werde. Warum? Weil Salzburg mit seinen umfassenden Ressourcen und Sammlungen räumlich in Nachbarschaft zum MdM auf dem Mönchsberg die besten Voraussetzungen dafür habe. Das kann ja noch interessant werden. Ein Bundesmuseum außerhalb von Wien? Das hat es noch nie gegeben und ist daher ist für manche unvorstellbar. Existiert denn außerhalb von Wien irgendwas? Es scheint zuzutreffen, was Gerard Mortier über Wien gesagt hatte: „Wien ist eine große Sachertorte, die um sich selbst kreist."