Abgefrorene Nasen

GLOSSE Von Werner Thuswaldner 07/09/20 Den heimischen Wirten muss unter die Arme gegriffen werden. Sie wissen auch schon, wie. Ob Inuits häufig unter Blasenentzündungen leiden? Die Medien berichten nichts darüber. Dies ermutigt die Lokalbetreiber dazu, auch in unseren Breiten zu verlangen, die Gastgärten im Winter offenhalten zu können. Sie denken dabei nicht etwa, wie man meinen könnte, an das Geschäft, das sie machen könnten, sondern ausschließlich an die potenziellen Gäste, denen unvergessliche Wintererlebnisse vermittelt werden sollen. Als Kellner kommen ehemalige Spitzensportler in Frage, die bewiesen haben, wie man der Kälte auf der Piste trotzt, wie man der Bildung von Eiszapfen im Gesicht entgegenwirkt und der Gefahr, am Sitzplatz festzufrieren, vorbeugt. Bei dichtem Schneetreiben und Temperaturen unter zwanzig Grad können Polarhunde mit Fässchen unterm Kinn eingesetzt werden. Es empfiehlt sich, das Bier vor dem Servieren kurz aufkochen zu lassen. Wenn das Geschäft wider Erwarten nicht so aufblühen sollte, wie zu erwarten ist, müssten vorbeugend jetzt schon Appelle an die Regierung formuliert werden, die Branche mit Steuergeldern zu stützen und die Haftung für abgefrorene Nasen zu übernehmen.