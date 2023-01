REGIONALMUSEEN / DIGITALISIERUNG

13/01/23 Mit der Scrollfunktion kann man eintauchen in die Tiefe des Bildschirms, was in diesem Fall auch bedeutet: in die Tiefe der Salzburger Landesgeschichte. Wir sind testhalber bis ans Ende der Zeitleiste gegangen. 242 Millionen Jahre, eine ansehnliche Wegstrecke in wenigen Sekunden.

Von Reinhard Kriechbaum

Damals lebte im Urmeer Thetys der Omphalosaurus wolfi. Diesen Methusalem macht dem Museum Burg Golling altersmäßig niemand im Land streitig. Der steinerne Abdruck des Meeressauriers wurde 1991 von einem Hobbyarchäologen im österreichisch-baierischen Grenzraum auf dem Dürrnberg entdeckt. Den Beinamen wolfi erhielt der Tier nach seinem Finder Gerhard Wolf. Es ist nicht flinken Fischen nachgejagt, sondern hat, den Zähnen nach zu schließen, dickwandige Muscheln geknackt und an Ammoniten genagt. Nur drei Fossilen des Omphalosaurus wolfi sind bisher gefunden worden, die anderen beiden in Spitzbergen und Nevada.

Nicht nur mit diesem Fossil sichert sich der Tennengau die Pole position auf der Online-Zeitschiene mit digitalisierten Objekten aus Salzburgs Regionalmuseen. Vor 210 Millionen Jahren lag dieser bezirk noch unter der Wasseroberfläche, und da war dort der Schmelzschuppenfisch unterwegs, dessen steinerner Abdruck ebenfalls im Museum Burg Golling zu bewundern ist. Den kann man sich online sogar als 3D-Modell anschauen.

Das jüngste Schauobjekt ist ein Wespennest, das 2020 auf einem Fürstenbrunner Dachboden geborgen wurde und im dortigen Untersbergmuseum Grödig/Fürstenbrunn ausgestellt ist. Es ist riesig und bot angeblich 10.000 Wespen Logis – aber nur für ein Jahr, denn Wespen schaffen jedes Jahr neue Nester.

Für die Digitalisierung in Regionalmuseen stellte das Land Salzburg im Vorjahr 116.500 Euro zur Verfügung. „Die Palette reicht von im Web verfügbaren Rundgängen und Rundflügen über 3D-Modelle bis hin zur Digitalisierung von Tonträgern“, so die neuerdings für die Regionalmuseen zuständige Kultur-Landesrätin und LHStv. Martina Berthold.

Elf Projekte, die einen virtuellen Zugang zu den Schätzen der Regionalmuseen gewähren, wurden im Vorjahr gefördert. Zahlreiche Museen in Salzburg haben bereits interaktive Online-Angebote umgesetzt. Darunter das Museum Burg Golling, das Stille Nacht Museum Oberndorf, das Sigl-Haus in St. Georgen, das Schloss Goldegg, die Museen Kaprun und Schloss Ritzen in Saalfelden, die Bibelwelt in der Landeshauptstadt oder das Schaubergwerk Leogang. Auch das Pinzgauer Mundartarchiv in Niedernsill hat seinen beachtlichen Bestand an Tonbandkassetten digitalisiert und damit für die Zukunft erhalten.

Neu ist auch der gemeinsame digitale Schauraum der Regionalmuseen des Landes. Da kann man sich also entlang einer Zeit-Schiene von Objekt zuu Objekt weiterhanteln. Oder man betrachtet – auf einer zweiten, intuitiv zu bedienenden Seite – Schaustücke zu bestimmten Themengebieten. Klickt man da beispielsweise auf „Bräuche“, kann man wieder nach Untergruppen sondieren, etwa „kalendarische Bräuche“, „Lebensaltersbedingte Bräuche“ und so weiter. Das Bild von einer Perchtengruppe stammt aus dem Museum in Altenmarkt, wo derlei Figuren erst jüngst beim Pongauer Perchtenlauf unterwegs waren.

Das ist alles thematisch fein aufbereitet. Das Stichwort „Obrigkeit & Behörden“ bringt weitere Themenbereiche wie „Geld & Markt“, „Kommunikation & Mobilität“, aber auch „Erziehungs- & Unterrichtswesen“ oder „Jagd & Fischerei“ zutage. „Hauswirtschaft“ bietet über die Untergruppen „Wohnen“ und „Hausarbeit“ weitere Differenzierung, etwa über Möbel, Raumschmuck, Handarbeit bis zum Kochen. Da kann man also schon neugierig werden.

Der digitale Schauraum enthält aktuell rund fünfhundert Objekte aus 32 Häusern, die in besonderer Weise die lokale Geschichte illustrieren oder aus kunsthistorischer, sozialgeschichtlicher oder volkskundlicher Sicht interessant sind. Das Notgeld mitsamt Druckstöcken im Bild oben befindet sich im Saalfeldener Schloss Ritzen. Die Online-Sammlung von ausgewählten Salzburger Kulturgütern wird kontinuierlich erweitert.

Der digitale Schauraum der Regionalmuseen des Landes – www.salzburgerregionalmuseen.at