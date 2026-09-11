Alles läuft ... bestens

GLOSSE

Von Reinhard Kriechbaum

11/09/26 Wir sind es ja gewohnt, dass Touristen in Massen durch die Altstadt – bleiben wir bei der Diktion der bundesdeutschen Gäste-Mehrheit – „laufen“. Als einheimischen Couchpotatoes halten wir es ja nicht so mit dem Laufen, schon gar nicht im barocken Ambiente. Schlimm genug das Sich-Schieben im Gedränge.

Aber derzeit vergeht einem sowieso alles Gehen und Laufen, und selbst beim Schlendern sollte man vorsichtig sein. Seit gestern Donnerstag (10.9.) sind die Radfahrer unterwegs in der Altstadt. Ein Event Cyclodome (tatsächlich ein 800 Meter langer Parcours rund um den Dom und im Festspielbezirk) muss einem erst einfallen. Heute Freitag (11.9.) am Nachmittag geht’s so richtig rund. Es wird nicht so schnell ruhig werden, denn „auf dem Eventgelände“ sorgt der italienische DJ Alessandro Cenatempo „mit coolen Beats für gute Laune“. Das wird jedenfalls auf der Website versprochen.

Morgen Samstag (12.9.) ist dann ab 12 Uhr Tag des Sports auf dem Dom- und Residenzplatz. „Letztes Jahr verwandelten rund 15.000 Besucher:innen den Salzburger Residenzplatz sowie den Domplatz in eine große Sportbühne“, entnehmen wir dem Internet. 35 Sportarten, Salzburger Vereine präsentieren ihr Angebot. Das hat gewiss volksgesundheitlichen Wert. Besonders spektakulär soll der BH-Bagjump sein. Das ist, wir haben gegoogelt, kein Sackhüpfen für spärlich bekleidete Damen. BH steht für Bundesheer, und das Ding sorgt für weiche Landungen auch aus größeren Höhen.

In der ersten Wochenhälfte schaut's dann sport-eventmäßig eher duster aus, aber es ist Licht am Ende des Tunnels: Schon am Donnerstag (17.9.) ist gegen Abend der Salzburger Businesslauf angesagt. Trainierte Salzbürger wissen: Da stellt man sich als Radfahrer besser auf einen Hindernislauf ein und steige um Gotteswillen in keinen Bus.

Und PS-mäßig ist gar nichts los? Sorge unbegründet, seit gestern ist ja schon die 1000 Miglia Warm Up Austria im Gange. Begonnen hat es im Gasteiner Tal. Morgen Samstag (12.9.) wird die Stadt Salzburg zwar vormittags nur am Rand berührt (Kaffeepause in Hellrunn). Aber gegen 16 Uhr, nach einem Abstecher der Oldtimer ins Salzkammergut, ist gegen 16 Uhr Zieleinlauf auf dem Kajetanerplatz.

Fazit: Alles läuft bestens, und es gibt viele gute Gründe, in den nächsten Tagen die Couch nicht zu verlassen.