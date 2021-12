KULTUR-TERMIN-PLANUNG

09/12/21 „ Kultur veranstalten“ fällt unter den Verwaltern dieser Pandemie ja schon fast unter das Glücksspiel. Zockerei und Zufall stechen Konzept und Planung? Bewundernswert sind Geduld und Energie und schiere Nimmer-Müdigkeit der Veranstalter. Braucht einiges an Geschick und Nerven, in diesen Tagen das Gleichgewicht zu halten!

Von Heidemarie Klabacher

„Wir legen im Landestheater bereits am 12. Dezember wieder los, mit einer Vorstellung von Cinderella von Alma Deutscher um 15 Uhr.“ Die Kulturvereinigung hat quasi ein weinendes und ein lachendes Auge: „Leider bleibt es bei den Absagen der Konzerte mit dem Basque National Orchestra. Die Silvester- und Neujahrskonzerte finden jedoch statt.“ Die Salzburger Bachgesellschaft hatte von Haus aus ganz gute Karten für das traditionelle Weihnachtsoratorium – und kann solche nun getrost verkaufen: Die Aufführung am 21. Dezember mit dem L’Orfeo Barockorchester (auf Originalinstrumenten) und dem Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft unter der Leitung von Michi Gaigg kann in der Großen Aula über die Bühne gehen. Das „adventlich geprägte Saisonkonzert“ Nun komm der Heiden Heiland am 12. Dezember in der Evangelischen Christuskirche entfällt dagegej und wird im kommenden Jahr nachgeholt, meldet Gordon Safari von BachWerkVokal.

Die Stiftung Mozarteum hatte, nach Absage des Mozart-Requiem am 5. Dezember für dieses Jahr ohnehin keine Konzerte mehr auf der Agenda. Aber die beiden Museen Mozarts Geburts- und Wohnhaus öffnen am Montag 13. Dezember wieder montags bis sonntags von 9 bis 17.30 Uhr.

Einen besonders komplexen Zeitplan mit vier Premieren samt Rahmenveranstaltungen hat das Winterfest. Da wurde vieles nachjustiert. Die erste Premiere wäre ja heute Donnerstag (9.12.) gewesen. Diese wurde zeitlich UND örtlich verlegt: Die Produktion Backbone der Australischen Truppe Gravity & Other Myths zieht in die SZENE Salzburg, Premiere ist am 14. Dezember. Ab 21. Dezember öffnet im Volksgarten anstelle des Theaterzelts das kleinere Foyerzelt seine Manege, meldet das Winterfest. „Die Australier sind bereits in Salzburg und freuen sich auf ihre Auftritte. Sie haben nach Besichtigung der SZENE Salzburg grünes Licht gegeben, dort – anstatt wie geplant im Theaterzelt im Volksgarten – ihre Show Backbone zu präsentieren“, so die Winterfest-Geschäftsführerin Julia Eder. „Dadurch haben wir die Flexibilität, im Volksgarten das etwas kleinere rot-blaue Cirkuszelt aufzubauen, dort werden ab 21. Dezember die Compagnien Wakouwa Teatro und Circoncentrique zu Gast sein.“ Ebenfalls ab 21. Dezember treten, wie ursprünglich so geplant, die kanadische Gruppe Cirque Barcode und der Belgier Jos Houben in der SZENE auf. „Wir warten noch auf die Details der Verordnung und die Genehmigung von Regierung und Behörden. Es sieht aber mit heute Donnerstag 9. Dezember so aus, als könnten wir beinahe das gesamte Programm spielen.“

Auch nicht ohne ist der volle Terminkalender der Philharmonie Salzburg und deren Kinderfestspiele mit zahlreichen Zyklen und Reihen: Die beiden Termine des Familienkonzerts Englische Weihnacht am 18. und 19. Dezember in der Großen Aula finden jedenfalls statt. Es spielt die Philharmonie Salzburg unter Leitung von Elisabeth Fuchs. Mit dabei sind die Sängerin Yvonne Moules als Carol und Sänger Frederic Böhle als Josef. Als Vermittlerin sieht sich Elisabeth Fuchs – nicht nur in Sachen Musik. Die Polarisierung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften bereite ihr Qual, sagte die Dirigentin jüngst im Gespräch mit DrehPunktKultur. Salomonische Idee der unermüdlichen Vermittlerin: „Allen Personen, die bereits Karten gekauft haben, aber aufgrund aktueller Corona-Regelungen nicht persönlich kommen können, stellen wir vom Konzert am 19. Dezember um 15 Uhr Uhr eine Live-Übertragung per Streaming-link kostenlos zur Verfügung.“ Auch die beiden Abend-Konzerte der Philharmonie mit Sabina Hank & Band am 18. und 19. Dezember finden statt. (Wird ggf. ergänzt)