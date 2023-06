SALZBURGER LANDESTHEATER

20/06/23 Gleich zwei Produktionen des Salzburger Landestheaters kommen in den nächsten Wochen in München zur Aufführung. Nach achtzehn teils ausverkauften Vorstellungen in Salzburg ist Michael Endes Die unendliche Geschichte im Juni im Deutschen Theater zu sehen.

Vorgesehen sind acht Aufführungen der Inszenierung von Carl Philip von Maldeghem zwischen 21. und 25. Juni. Aktuell findet in München das Flower Power Festival statt – mit einem bunten Kulturprogramm und rund 850 Events in der ganzen Stadt. Das Musical Hair, das in der Inszenierung von Andreas Gergen im Herbst über 12.000 Besucherinnen und Besucher anzog, passt mit seinen Kernthemen Frieden, Gleichheit, freie Liebe und Inklusion bestens ins Programm.

So wird das Deutsche Theater auch diese Produktion des Salzburger Landestheaters in München zeigen. 19 Vorstellungen sind von 14. bis 30. Juli vorgesehen. Die Inszenierung wird an die Bühne des Deutschen Theaters angepasst, die Proben mit teils neuen Darstellern haben Ende Mai in Salzburg begonnen und werden in München fortgesetzt. Ab 9. September steht Hair aufgrund der großen Nachfrage dann auch wieder in Salzburg auf dem Programm.

Schon geraume Zeit ist außerdem die Salzburger Inszenierung von The Sound of Music am Stadttheater Klagenfurt zu erleben. Regisseur Andreas Gergen erarbeitete das Kultmusical dort mit einem neuen Cast rund um Patrizia Unger. Sie hat die Rolle der Maria schon in Salzburg gesungen. Auch in Klagenfurt gab es ein großes Casting für die sieben Trapp-Kinder, die – ebenso wie in Salzburg – mehrfach besetzt wurden.

Die Premiere am Stadttheater Klagenfurt wurde von Publikum und Presse gefeiert: „Kitschbefreite und berührende Familiensaga. Die Stars der Aufführung sind die sieben Kinder der Trapp-Familie, die alle sowohl stimmlich als auch schauspielerisch die Bühne dominieren. Als Glücksgriff für die Rolle der Maria erweist sich Patrizia Unger“, hieß es in der Rezension der Kleinen Zeitung. (Salzburger Landestheater)

Bilder: Salzburger Landestheater / Anna-Maria Löffelberger (1); Tobias Witzgall (1)