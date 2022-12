Insektenwerkstatt und Fundsachen

KÜNSTLERHAUS / KINDERAUSSTELLUNG 05/12/22 Durch Sammeln lernt man die Welt und ihre Dinge kennen. Kinder sind da spitze. Als Sachensucherinnen und Sammler haben sie es voll drauf: Sie kennen sich aus mit Steinen, Schneckenhäusern oder Dinos. Oft haben sie ganze Sammlungen. Von Heidemarie Klabacher Kinder sammeln gern. Oft ganz speziell und akribisch. „Das war unsere Ausgangsidee für unsere neue Kinderausstellung", sagt Petra Schlagbauer von den ARTgenossen. „Kinder aus Stadt und Land Salzburg machten sich Gedanken über's Sammeln. Und mit Begeisterung wurden Wörter, Töne, Farben, Kuscheltiere, Abfall, Krimskrams und vieles mehr gesammelt." Auf diesem Material basieren die Werke für die 6. Kinderausstellung der ARTgenossen im Kunstverein. Entstanden sind etwa Kuscheltier-Verfremdungen, Drucke, Fotografien, Objekte oder bunte Malerein. In der Ausstellung sammeln, suchen, ausstellen gezeigt werden auch Stücke aus den Privatsammlungen der Kinder und eine Soundcollage. Gebastelt wurde in Workshops mit Schulklassen, in einem Wochenendkurs und einem mehrteiligen Nachmittagsprogramm. „Jede Gruppe bearbeitete ein eigenes Sammelthema", erklärt Petra Schlagbauer. Sie und Elisabeth Leberbauer von den ARTgenossen haben zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern die Kinder betreut. Teilgenommen haben die 3b der MVS Nonntal, die 2a der Volksschule Campus Mirabell und die 2b der Volksschule Taxham mit ihren Lehrerinnen Isabella Rohrmoser, Martina Kogler, Melanie Taferner und Bianca Rathgeb. Die Nachmittags- und Wochenendschiene besuchten Emma, Simon, Jakob, Ela, Nila, Vivi, Alina, Lilly, Maja, Jani, Malian, Lou, Nala, Coco, Hermine, Noah und Lena. Schon im Jahr 2001 gründeten sich die ARTgenossen als Verein für Kulturvermittlung in Salzburg. Sie bieten Vermittlungsprogramme und Workshops zur praktischen Annäherung an Kunst und Kultur und betreiben ein Atelier im Künstlerhaus. „Die Besucherinnen und Besucher unserer Programme arbeiten in kleinen Gruppen, werden zu praktisch-kreativer Auseinandersetzung angeregt und führen Diskussionen und Gespräche." Seit 2017 gibt es imn Dezember jährlich eine Kinderausstellungen im Kabinett des Künstlerhauses. Mit Vernissage und Fest, „genau wie bei den Großen". Die Inhalte der Ausstellung stellen Kinder und Jugendliche im Vorfeld in Kursen und in Workshops her. Die 6. Kinderausstellung der ARTgenossen „sammeln, suchen, ausstellen" wird am Mittwoch (7.12.) um 17 Uhr im Kabinett im Künstlerhaus eröffnet. Achtung, gezeigt wird die bunte Schau nur bis Sonntag (11.12.). Am 7. und am 10. Dezmber gibt es im Begleitprogramm jeweils eine Insektenwerkstatt mit Holzresten – www.artgenossen.cc Bilder: ARTgenossen Weiter >