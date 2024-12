Was Max Reinhardt in sein Regiebuch schrieb

f Share Tweet HINTERGRUND / FESTSPIELARCHIV (1) 19/12/24 Am 16. Dezember wurde das Regiebuch Max Reinhardts zum Hofmannsthal’schen Jedermann, das im Archiv der Salzburger Festspiele verwahrt wird, in das nationale österreichische Dokumentenerbe-Register Memory of Austria aufgenommen. Im Februar dieses Jahres wurde das ins Villengebäude in der Neutorstraße 25 im Quartier Riedenburg übersiedelte Archiv der Salzburger Festspiele wiedereröffnet. Der niederschwellige Zugang mit einer Dauerausstellung zu hundert Jahren Festspielgeschichte und öffentlichen Archivstunden wurde offenbar angenommen: Knapp tausend Besucher zählte man bisher dort. „Mittlerweile sind groß angelegte Digitalisierungsmaßnahmen angelaufen und künstlerische Archivprojekte in Erarbeitung. Zudem konnten wichtige Nachlässe eingebracht werden“, berichtet die Archivleiterin Margarethe Lasinger. Max Reinhardts Jedermann-Regiebuch gilt als eines der zentralen Dokumente für die Identität der Salzburger Festspiele und wird im Festspielarchiv verwahrt. Das Reinhardt’sche Regiebuch basiert auf der 1911 im Berliner S. Fischer Verlag erschienenen Textausgabe von Hofmannsthals Jedermann. Es handelt sich um einen von 150 hergestellten, nicht im Handel erhältlichen Probeabzügen („Bürstenabzug“) zur zweiten Auflage. Ab 1911 befand es sich in Reinhardts persönlichem Besitz, er trug hier seine persönlichen Anmerkungen ein. Nach Reinhardts Tod 1943 verblieb es im Besitz seiner Witwe Helene Thimig, bis es das Amt der Salzburger Landesregierung 1969 direkt aus ihren Händen erwarb und der Max-Reinhardt-Forschungsstätte übergab. Seit die Bestände der Forschungsstätte im Archiv der Salzburger Festspiele aufgingen, gilt dieses Stück gleichsam als Herzstück von dessen Bestand. Das Dokumentenerbe-Register Memory of Austria wird von der Österreichischen UNESCO-Kommission geführt. Das 1992 von der UNESCO begründete Programm Memory of the World hat zum Ziel, die weltweiten Bemühungen um den Erhalt von Dokumenten, die Bewahrung von Wissen und die Zugänglichmachung von Information zu fördern. Im Rahmen internationaler und nationaler Verzeichnisse werden bedeutende Dokumente und Dokumentenbestände gelistet. Dass Reinhardts Jedermann-Regiebuch nun aufgenommen wurde, lässt das Herz nicht nur der Archivleiterin Margarethe Lasinger höher schlagen. Das kostbare Stück ist übrigens auch als Faksimilie im Hollitzer Verlag erschienen. (PSF) (Wird fortgesetzt) Max Reinhardt: Regiebuch zu Hugo von Hofmannsthals Jedermann. Faksimile. Hg. vom Salzburger Festspielfonds. Zugeeignet von Don Juan Archiv Wien und Hans Ernst Weidinger

Max Reinhard: Regiebuch zu Hugo von Hofmannsthals Jedermann. Edition & Kommentare. Hg. von Harald Gschwandtner, Evelyn Annuß, Edda Fuhrich und Norbert Christian Wolf für den Salzburger Festspielfonds - Hollitzer Verlag, Wien 2020. Zwei Bände im Schuber. 572 Seiten, 80 bwz. 39.90 Euro www.hollitzer.at Bilder: Salzburger Festspiele / Kolarik (1)