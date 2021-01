Neujahrsgruß 2021

IM WORTLAUT 01/01/21 Wenn er seinen Blick auf Griechenland lenkt, dann nicht nur, um Sagen des klassischen Altertums nachzuschärfen: Michael Köhlmeier hat für die Initiative Courage – Mut zur Menschlichkeit einen Neujahrsgruß verfasst, den man nicht zu kommentieren braucht. Von Michael Köhlmeier Es sitzt ein Mann im Kanzleramt,

der hat ein Herz aus Stein.

Er möchte gern ein Großer sein

und ist erbärmlich klein. Minister flüstern ihm ins Ohr,

dass er der Größte sei,

wenn er kein bisschen Mitleid zeigt,

denn Mitleid sei Geschrei. Es leben auf der Insel weit

viel hundert Kinder klein,

die möchten gern ein warmes Bett

und ohne Ratten sein. Sag nur ein Wort, du großer Mann

im fernen Kanzleramt:

Ein „Ja“ heißt: Ihr dürft glücklich sein,

ein „Nein“: Ihr seid verdammt. Es sitzt ein Mann im Kanzleramt,

der hat ein Herz aus Stein.

Er möchte gern der Größte sein

und darum sagt er: „Nein!“ 144 ist nicht nur die Nummer der Rettung. Diese Zahl hat sich im September 2020 die österreichische Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ zum Ziel gesetzt – so viele, eigentlich ganz wenige Flüchtlingskinder aus Lesbos nach Österreich, eine immer noch viel, viel bessere Welt zu holen. „Die breite, zivilgesellschaftliche Allianz macht der österreichischen Bundesregierung das Angebot, in Kooperation mit Hilfsorganisationen, Religionsgemeinschaften, Gemeinden, Städten und Einzelpersonen in ganz Österreich nachhaltig sichere Plätze zu schaffen, um Menschen aus den Lagern bei uns aufzunehmen und hier erfolgreich zu integrieren“, hieß es in der ersten Presseaussendung der couragierten Menschen.

Zu den InitiatorInnen zählen u. a. Katharina Stemberger (Schaupielerin und Filmproduzentin), Marcus Bachmann (Ärzte ohne Grenzen), Judith Kohlenberger (Migrationsforscherin), Ferry Maier (ehem. Co-Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung) und Stefan A. Sengl (PR-Berater). UnterstützerInnen der ersten Stunde sind u. a. Christian Konrad (ehem. Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung), Daniel Landau (Bildungsexperte), Doron Rabinovici (Schriftsteller), Julya Rabinowich (Schriftstellerin), Willi Resetarits (Sänger und Menschenrechtsaktivist) sowie zahlreiche SchauspielerInnen, darunter Klaus Maria Brandauer, Hilde Dalik, Cornelius Obonya, Michael Ostrowski und Susi Stach.

An Menschen, die Kindern Aufnahme gewährten, fehlt es nicht. Aber wir schreiben unterdessen den 1. Jänner 2021, und das „Nein" aus dem Bundeskanzleramt scheint in Stein gemeisselt.