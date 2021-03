Eine ernste Sache

KOMMENTAR Von Heidemarie Klabacher 04/03/21 Mit einem alten und einem jungen „Klassiker" wurde das Aspekte Festival online eröffnet. Musikalisch ein Ereignis – dafür steht das Ensemble Resonanz unter Johannes Fischer mit dem Geigensolisten Ernst Kovacic. Das Konzert zeigte aber atmosphärisch auch die Grenzen von Streaming-Kultur. Spezialensembles für Neue Musik befleißigen sich auf der Bühne noch immer gerne jenes gewissen Bier-Ernstes, den Spezialensembles für Alte Musik doch irgendwann in den frühen 1990er Jahren abgelegt haben. Warum sich kopfüber mit Lust und Freud in, sagen wir einfach mal, in Stücke eines Salomone Rossi (1570-1630) oder eines Marco Uccellini (1603-1690) stürzen. Aber warum mit distanzierender Strenge an die Exekution eines kaum weniger klangsinnlichen Meisterwerks eines Johannes Maria Staud (Jahrgang 1974) schreiten? Zugegeben, die Lage ist nicht angetan, Spiellust und Lebensfreude zu kitzeln. Das Aspekte Festival wurde voriges Jahr coronabedingt abgesagt. Und statt mit der Auferstehung der gesamten Kulturszene fröhliche Urständ feiern zu dürfen, musste das Festival ein Jahr später ins Internet wandern. Die Aspekte haben, wie schon namhafte Veranstalter vor ihnen, souverän auf die perpetuierte Katastrophe reagiert, das Programm gestrafft und ein online-Festival aus dem gemacht, was ganz besonders von der unmittelbaren Begegnung eines hochspezialisierten Publikums mit neuer und neuester Musik lebt. Damit ist nun wirklich deutlich schwerer „Stimmung" zu machen, „Atmosphäre" zu vermitteln, als mit einer wüst-tänzerisch hingefegten Großen g-Moll, wie es die Camerata jüngst vorzeigte. Umso höher zu schätzen ist das Bemühen.

