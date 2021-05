Stelze und fette Oper?

f Share Tweet GLOSSE Von Reinhard Kriechbaum 19/05/21 Dass die Regierungsspitze heute Mittwoch, am großen Tag des allgemeinen Wiederaufsperrens, zur Mittagsstunde ins Schweizerhaus geht – diese Frohbotschaft hat es heute bis ins Ö1-Morgenjournal und in so gut wie alle Printmedien gebracht. Die Kulturbeflissenheit unserer Staatsführer ist dabei ein wenig untergegangen. Ob's im Schweizerhaus bei einem gemeinsamen Bier bleibt oder sich die Sache zu ganzen Schweinsstelzen auswächst, darüber wollen wir hier nicht spekulieren. Die Message-Controller werden uns mit den nötigen Info-Kalorien ehzeitiger versorgen, als wir sie dankend ablehnen können. Uns interessiert der weitere Tagesablauf. Ein solch besonderer Tag wie dem heutige ist für unsere Staatenlenker ja beileibe kein Honigschlecken. Am frühen Abend setzen sich die Damen und Herren sogar der Kultur aus. „Anlässlich der Öffnungen im Kunst- und Kulturbereich besuchen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer am Nachmittag des 19. Mai die Wiener Staatsoper“, ließ man ministeriell verlautbaren. „In Begleitung durch Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić trifft die Regierungsspitze Künstler*innen der Kinderoper Der Barbier für Kinder sowie Sänger*innen der Opernproduktion Faust.“ Um 17 Uhr geht’s los im Opernfoyer, mit „Foto- und Statement-Möglichkeit“, heißt es in der Presseaussendung. Danach das „Treffen mit Sänger*innen im Bühnenbereich, Fotos und Kameraschwenks möglich“. Um 18.30 Uhr täte dann in der Staatsoper Gounods Faust beginnen. Werden bis dahin eh alle Gespräche und Kameraschwenks vorbei und die Bühne frei sein? Werden Kurz & Co, aktuell getestet und mit FFP2-Masken, ihre Logenplätze eingenommen haben? Ob sie zur Aufführung auch bleiben, hat das Kulturministerium in seiner Presseaussendung nicht verraten. Wir hätten viel Verständnis dafür, wenn nicht. Schließlich haben sich alle die langen Covid-Monate hindurch den A... aufgerissen für die Kultur. Da wollen wir ihnen doch nicht ernsthaft zumuten, mit der im Biersaft schwabbelnden Mittags-Stelze im Bauch auch noch eine ausgewachsene Oper zu verdauen. Weiter >