Kinder, ihr seid Spitze!

GASTKOMMENTAR 07/06/21 Urlaub, Tourismus, Handel, Wirtschaft... Die Ampel steht auf Gelb, im Bildungsbereich aber auf Rot. Dass es brodelt, ja kocht in der jungen Generation, zeigte nicht zuletzt jüngst der Polizeieinsatz vor der Karlskirche in Wien. Schon einige Tage vorher hat die Salzburger Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt wieder einmal die mahnende Stimme erhoben. Von Andrea Holz-Dahrenstaedt Lange genug haben sich junge Menschen diszipliniert und verantwortungsvoll an alle Maßnahmen gehalten, lange genug mussten sie vitale Bedürfnisse, wie Gleichaltrige treffen oder mit Neugierde und Unbeschwertheit die Welt entdecken unterdrücken. Lange genug sind die teils dramatischen schädlichen Nebenwirkungen auf das (körperliche, psychische und soziale) Wohlbefinden unserer Kinder bekannt. Jetzt wo die Pandemie abebbt, ist es daher höchste Zeit, den Kindern und Jugendlichen Respekt und Anerkennung dafür zu zollen, was sie in diesem (Schul)Jahr geleistet haben! Aber nicht nur: Bei allen Lockerungs-Maßnahmen müssen Kindeswohl und Kinderrechte, so wie in der Verfassung vorgesehen, vorrangig berücksichtigt werden. Doch auch derzeit scheinen bei den Öffnungen alle anderen Bereich wichtiger: Urlaub, Tourismus, Handel, Wirtschaft... Die Ampel steht endlich auf „gelb", nur im Bildungsbereich wurde sie davon unabhängig auf „rot" belassen, und damit sämtliche – von zwei Dritteln aller Jugendlichen als massiv belastend empfundenen Einschränkungen – verlängert. Die Schüler*innen brauchen weniger Leistungsdruck und mehr Unterstützung und Raum in der Schule, um das Erlebte zu bewältigen. Es braucht einen Ausbau von Therapieplätzen und Gruppenangeboten. Längerfristig braucht es eine echte Schulreform, mit gelebter Beteiligung, einer Lehrplanentrümpelung und lebenspraktischem Unterricht, mit einem Demokratisierungsschub und einer integrierten Präsenz von Unterstützungspersonal wie Schulsozialarbeit etc. an allen Schulen. Wir müssen den Heranwachsenden Lebensfreude, Mut und Zuversicht wiedergeben. Nur so können wir die echten Herausforderungen der Zukunft (Stichwort Klimakrise) gemeinsam bewältigen, denn sie sind – um den strapazierten Begriff zu gebrauchen – die systemrelevanteste Gruppe überhaupt! Kinder, ihr seid Spitze! Andrea Holz-Dahrenstaedt ist Kinder- und Jugendanwältin des Landes Salzburg – www.kija-sbg.at Bild: Land Salzburg/Stefan Mayer