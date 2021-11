KOMMENTAR

Von Reinhard Kriechbaum

18/11/21 Den „Lockdown bis Weihnachten“ hinter sich zu haben – diese Aussage von Landeshaupmann Haslauer ist ein Keulenschlag nicht nur für die Ständebetreiber auf den Christkindlmärkten und für alle anderen, die mit dem „Adventland Salzburg“ gute Geschäfte machen.

Die Kulturveranstalter hat es diesmal wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Noch vor einer Woche schien der Betrieb weitgehend klaglos zu laufen. Die 3G, zuletzt 2G-Kontrollen hatte man gut im Griff. Nur sehr vereinzelt mussten Veranstaltungen wegen Covid-Infektionen innerhalb von Ensembles abgesagt werden.

Selbst sehr vorsichtige Unternehmen wie das Heimatwerk, das mit dem Salzburger Adventsingen die publikumsträchtigste Veranstaltung im Dezember ausrichtet, haben wohl nicht ernsthaft mit einem generellen Lockdown gerechnet. Das Winterfest, ein weiteres Dezember-Highlight, müsste auch das Glück gepachtet haben, wenn das noch etwas werden soll (obwohl es erst am 9. Dezember beginnt).

Das die Politik im Land so lange zugewartet hat, war natürlich ein Fehler. Die Bundesregierung tut's zur Stunde immer noch, obwohl es kaum prophetischer Gabe bedarf, dass man demnächst auf einen gesamtösterreichischen Lockdown wird einschwenken müssen. Es ist, da wie dort, eine Frage der Einschätzung von Stimmungslagen. Man fürchtet zurecht noch mehr Spaltung in der Bevölkerung. Die Zahlen wären ja eindeutig: 27 Ungeimpfte, vier Geimpfte (sämtlich Risikopatienten), das ist eine deutliche Sprache. Nur das Impfen hilft. Jetzt noch um eine allgemeine Impfpflicht herum manövrieren zu wollen, ist beinah Leichtsinn.

Es gibt keinen Impfstoff-Mangel, es scheitert nicht am Geld. Vater Staat würde eigentlich gut auf seine Bürger schauen, sie brauchten nur zuzugreifen. Das Bizarre an der gegenwärtigen Situation: Ein beachtlicher Anteil der Bevölkerung ist infiziert mit dem Freiheits-Virus und betet Individualitäts-Götzen an. Das Denken in Ich-AG-Kategorien ist uns über Jahrzehnte eingeimpft worden. „Ego first“ ist ein verbreitetes Lebensmotto. Da passt eine Pandemie eben so wenig hinein wie ein Akzeptieren demokratischer Spielregeln. Demagogen haben mit einer solchen Gesellschaft leichtes Spiel. Da wird erfolgreich Misstrauen gegen eine Regierung gesät, die in Wirklichkeit alle Mittel bereit stellt, um unsere Gesundheit zu gewährleisten.

Ja, die Gesellschaft ist gespalten. Und eigentlich muss man alle Vernünftigen (also glücklicherweise immer noch die Mehrheit) verstehen, die den notorischen Impfgegnern ganz, ganz viel Kickl'sches Entwurmungs-Mittel wünschen. In Oberösterreichs Apotheken ist's schon ausgegangen. Kriegt man es eigentlich noch in Salzburg?