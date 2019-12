Das große „Fest der Kunst“

GROSSER KUNSTPREIS DES LANDES 11/12/19 Der große Kunstpreis ist mit 15.000 Euro die höchste Auszeichnung des Landes, jedes Jahr wird er in einer anderen Sparte vergeben. Diesmal war wieder die Literatur dran, Preisträger ist Bodo Hell. Der Kunstpreis des Landes würdigt das Gesamtwerk und das konsequente und kontinuierliche künstlerisches Schaffen einer Autorin oder eines Autors mit biographischem Salzburg-Bezug, heuer ist dies Bodo Hell. Er ist der sechste Träger dieser Auszeichnung. Die meisten Kulturpreise und Förderstipendien des Landes werden ja seit vielen Jahren in einem gemeinsamen Festakt, dem Fest der Kunst überreicht. Am Dienstagabend (10.12.) war es in der Residenz wieder so weit. In diesem jahr gingen Kunstpreise an Philipp Weiss (Rauriser Literaturpreis), Katherina Braschel (Rauriser Förderungspreis), Hans Eichhorn (Georg Traklpreis für Lyrik), Christian Schröder, Franziska Krug, Dominic Caudr, Philipp Köll, Jan Leitner (Elektronikland-Landespreis für elektronische Musik), Monika Pichler (Soucek-Preis für Graphik) und Paul Iby (Eligius Schmuckpreis). „Das Land vergibt in diesem Bereich jährlich oder biennal rund zwanzig Preise und Stipendien im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro", sagte Kulturreferent LHStv. Heinrich Schellhorn bei dieser Gelegenheit. Die Spartenvielfalt dieser Auszeichnungen sei „ein klares Bekenntnis zur Förderung von Kunst und Kultur als öffentliche Aufgabe", so Schellhorn. „Die Preise tragen dazu bei, Kunstschaffende auf ihrem Weg zu unterstützen – beruflich wie persönlich." Sie seien eine unverzichtbare Form der öffentlichen Anerkennung und Wertschätzung. Die Jahresstipendien gingen an Katharina Kapsamer (Bildende Kunst), Kay Walkowiak (Fotografie), Bashir Khordahji (Darstellende Kunst), Georg Vogel (Musik), Isabella Brunäcker (Film), Karin Fisslthaler (Medienkunst) und Mercedes Spannagel (Literatur). „Stipendien haben in erster Linie den Sinn und Zweck, dass sich Künstlerinnen und Künstler eine Zeit lang ‚ungestört' einem Projekt widmen können", betonte Heinrich Schellhorn. Christine Schlechter erhielt den Lehrerinnen- und Lehrerpreis für Kulturvermittlung in Schulen, Sarah Kretschmer und Friedrich Rücker wurden mit dem Landespreis für Kulturelle Bildung geehrt. Alle Preise und Stipendien werden aufgrund von Empfehlungen unabhängiger Jurys vergeben. (Landeskorrespondenz) Die Broschüre Preisträgerinnen und Preisträger 2019 zum Download Bilder: Land Salzburg / Franz Neumayr

