Theater aller Art und Poetry Slam

Als neue Leiterin der Sparte Junges Land im Salzburger Landestheater wird Anna Lukasser-Weitlaner ab der Saison 2021/22 das Programmangebot für Kinder und Jugendliche gestalten. Sie wurde 1990 in der Alpenregion Lienz geboren und studierte von 2009 bis 2012 Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. Angeregt durch praktische Erfahrungen und Seminare verlegte die gebürtige Osttirolerin ihren Lebensmittelpunkt in den hohen Norden, um an der Hochschule für Musik und Theater Rostock das Masterstudium Theaterpädagogik zu absolvieren. Überaus prägend war für sie ein studentischer Auslandsaufenthalt in Belo Horizonte, Brasilien. Inspiriert durch die dort erlebte Interdisziplinarität und weitere persönliche Erfahrungen, führte sie ihr Masterprojekt, gemeinsam mit zwei Mitstudentinnen, ortspezifisch zum Thema „das Fremde" als Stationentheater in den historischen Gemäuern der Hochschule durch. „Nächster Halt, next stop: Berlin!", hieß es nach dem Studienabschluss. In der neuen Heimat war sie als freischaffende Theaterpädagogin und Projektmanagerin in facettenreichen künstlerischen, sozialen und soziokulturellen Projekten tätig. Sie arbeitete Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulen und realisierte tanztheatrale Aufführungsprojekte. In Salzburg ist sie nicht erst neuerdings tätig: Seit der Spielzeit 2016/2017 ist sie als Theaterpädagogin und Dramaturgin am Salzburger Landestheater engagiert. „Klassenräume zu Bühnenräumen erklären, Theater in alle Winkel des Landes bringen und somit das bereits bestehende facettenreiche Programm der Theaterpädagogik ausbauen" stehen im Fokus ihrer Tätigkeit. Sie arbeitet mit Angela Beyerlein und der Bürgerbühne zusammen und gibt jungen Menschen in den Formaten des Jugendclubs und der Bühnenluft-Schnupperwoche eine Bühne. Man kann die temperamentvolle junge Dame gelegentlich als Poetry Slammerin erleben, 2019 erreichte sie bei der Landesmeisterschaft Salzburg/Oberösterreich den Vizemeistertitel. Darüber hinaus schrieb, entwickelte und inszenierte sie gemeinsam mit Angela Beyerlein den interaktiven Kinderkrimi „Happs und weg!", welcher in der Spielzeit 2021/2022 Premiere feiern soll. Die Abenteuer von Heidi stehen in der nächsten Spielzeit neben jenen des kleinen Mäuschens, das wachsam und gewieft die Gunst des Grüffelo gewinnt, und jenen von Peter Pan, der im Theaterzelt durch die Lüfte schweben wird. Das Tagebuch der Anne Frank kommt als Monolog auf die Bühne. Das Gefühlschaos der ersten Liebe beschreibt Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel. (Landestheater)

