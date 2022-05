Ein Leben für die Kultur

f Share Tweet TODESFALL / HEINZ KLIER / 1927 – 2022 13/05/22 1951 übernahm der 24jährige Heinz Klier die Leitung der Salzburger Kulturvereinigung. Vor 14 Jahren zog er sich von der Spitze zurück, „war aber als vitaler und aktiver Vizepräsident noch bis vor einigen Wochen täglich in seinem Büro im Trakl-Haus anzutreffen“. Wie die Kulturvereinigung heute Freitag (13.5.) bekannt gab, ist Heinz Klier am Samstag den 7. Mai verstorben. Mit der Gründung des ersten Konzertringes 1952, der sich aus dem Theaterring des Landestheaters entwickelte, setzte Heinz Klier einen Meilenstein in der Musikgeschichte der Stadt Salzburg. 1957 übersiedelte der Konzertring in das damalige „alte“ Große Festspielhaus. 1962 gründete Heinz Klier mit Gustav Gruber das Orchester der Salzburger Kulturvereinigung. Die Gründung des Salzburger Straßentheaters nach einer Idee von Oscar Fritz Schuh folgte im Jahr 1970. 1972 – im Jahr des 25-jährigen Bestehens der Kulturvereinigung – gründete Klier die Salzburger Kulturtage.1973 wurde im renovierten Geburtshaus von Georg Trakl eine Forschungs- und Gedenkstätte eingerichtet, die von der Salzburger Kulturvereinigung betreut wird. Neben seinen Aufgaben bei der Salzburger Kulturvereinigung leitete Heinz Klier von 1959 bis 1964 das Kartenbüro der Salzburger Festspiele. Anschließend trat er in den Dienst der Stadtgemeinde Salzburg, wo er zunächst als Leiter des Kulturamtes tätig war. Von 1968 bis 1992 leitete er die Magistratsabteilung II, Kultur- und Schulverwaltung. Dr. Heinz Klier erhielt für seine Verdienste zahlreiche Auszeichnungen in Österreich und Deutschland, darunter das „Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“, das „Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ und das „Goldene Ehrenzeichen des Landes Salzburg“. „Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts“, war das Motto des Verstorbenen. Sein Leben für die Kultur in Salzburg motiviert alle in der Salzburger Kulturvereinigung, auch in Zukunft die vielfältigen Kulturaufgaben mit Ambition weiterzuverfolgen. (Salzburger Kulturvereinigung) Bild: SKV / Oskar Anrather < Zurück

