Aus der neuen Heimat heraugerissen

f Share Tweet TODESFALL / JAD TURJMAN 01/08/22 Er hat den Bürgerkrieg in Syrien überlebt, weil er sich 2014 dem Einberufungsbefehl in die syrische Armee entzog. Er hat die Flucht übers Mittelmeer und das Flüchtlingslager Moria überstanden. Ein Bergunfall am Hohen Göll kostete Jad Turjman das Leben. Von Reinhard Kriechbaum Seit 2015 lebte er in Salzburg, zuletzt in Mattsee. Er war – man möchte sagen: selbstverständlich – Gast beim Festival Europa der Muttersprachen im Literaturhaus. Und als das Land vor drei Jahren die Initiative Dialog 2019 ins Leben rief (da ging es um den Umgang mit Migranten hierzulande) wurde Jad Turjman, der damals soeben sein erstes Buch im Residenz Verlag herausgebracht hatte, ein Vorzeige-Immigrant präsentiert. Wenn der Jasmin auswandert hieß dieses viel beachtete Buch. Der Schriftsteller Vladimir Vertlib schrieb damals in einer Rezension in der Presse: „Drei Jahre nach Schließung der sogenannten Balkanroute handelt es sich um die erste sowohl umfassende als auch sprachlich und inhaltlich anspruchsvolle Beschreibung der Flüchtlingskrise auf Deutsch aus der Perspektive eines unmittelbar Betroffenen. (…) Sein Buch ist nicht nur ein wertvolles Zeitdokument, sondern trifft den richtigen Ton, schafft eine stimmige Mischung zwischen Distanz und Betroffenheit, zwischen einer nüchternen, aber äußerst plastischen Beschreibung und erklärenden Passagen, in denen gar nicht versucht wird, den persönlichen Blickwinkel zu verleugnen.“ Turjmans präzise Art des Erzählens, der unsentimentale Ton, gemischt mit Ironie, sind allgemein gewürdigt worden. In seiner Heimat arbeitete Jad Turjman, 1989 in Damaskus geboren, nach einem Anglistik-Studium in der Stadtverwaltung der syrischen Hauptstadt. Zum Autor wurde er erst in Österreich. In dem Buch Wenn der Jasmin auswandert verarbeitete er eigene Erfahrungen auf der Flucht und im neuen Lebensumfeld. Der 19. September ist der Erscheinungstag des Folgebandes Wenn der Jasmin Wurzeln schlägt – Wie ich gerlernt habe, die Heimat in mir zu finden. Im Vorjahr ist, ebenfalls im Residenz Verlag, sein Buch Der Geruch der Seele herausgekommen. Auch als Kabarettist hat Jad Turjman sich betätigt, Der Flüchtling Ihres Vertrauens hieß sein erstes Soloprogramm. Eine Zeit lang hat er sich als Gruppenleiter in der Initiative Heroes der Akzente Salzburg eingebracht, ein Programm für junge Männer, in dem es gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und um ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Männern und Frauen geht. Erst 32jährig ist Jad Turjmann am Freitag (29.7.) beim Abstieg vom Hohen Göll über den Pflugtalsteig tödlich verunglückt. www.jadturjman.com; www.residenzverlag.com Bild: Land Salzburg / Christine Schrattenecker Weiter >