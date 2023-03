Jung in Oscar-Nähe

IM PORTRÄT / FELIX KAMMERER 13/03/23 Selbst hat er zwar keinen Oscar errungen, aber gleich vier Auszeichnungen für den Film Im Westen nichts Neues, in dem er die Hauptrolle spielt – davon kann sich der junge Burgschauspieler Felix Kammerer schon was abschneiden. Von Reinhard Kriechbaum Es geht nichts über ein gutes Archiv. Da stößt man auf den Namen Felix Kammerer, Jahre bevor er 2019 bei den Salzburger Festspielen debütierte. Es war 2014, da schlüpfte der damals gerade neunzehnjährige Felix Kammerer in der Uraufführung der Kammeroper Liebesfluch von Hans Kraus-Hübner in die Rolle des Georg Trakl (er teilte sie sich mit Ben Pascal). Es war eine Veranstaltung zum 100. Geburtstag des Dichters im Hof des Traklhauses, in der Regie von Bruno Berger-Gorski und unter der musikalischen Leitung von Marino Formenti. Im selben Jahr wurde die Produktion Romeo und Julia des Jungen Ensembles Hörbiger (jöh!) mit dem internationalen Jugendtheaterpreis in der Kategorie „Beste Produktion" ausgezeichnet. Es ist schnell gegangen mit seiner Karriere: Nach seinen Jahren im jöh! von Maresa Hörbiger(2013-2015) ging Kammerer, Sohn der Sängerin Angelika Kirchschlager, nach Berlin an die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch". Mit Studienabschluss debütierte er im Sommer 2019 als frisch ins Ensemble gekommener Burgschauspieler bei den Festspielen, in der Rolle des Studenten Simin in Sommergäste von Maxim Gorki. Für seine Darstellung des Luke in Moskitos von Lucy Kirkwood am Akademietheater wurde Felix Kammerer 2022 mit dem Nestroy-Theaterpreis in der Kategorie „Bester Nachwuchs männlich" ausgezeichnet. Seine letzte große Rolle im Burgtheater war der [Hans Castorp in Der Zauberberg, Premiere war heuer im Jänner. Die Dreharbeiten für den nun mit vier Oscars ausgezeichneten Netflix-Film Im Westen nichts Neues fanden im Frühjahr 2021 statt. Der Film fußt auf dem 1928 entstandenen Roman von Erich Maria Remarque, der die Schrecken des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten schildert. Als Antikriegsroman zu einem Klassiker der Weltliteratur geworden. Felix Kammerer spielt die Rolle des Soldaten Paul Bäumer. Regisseur Edward Berger und sein Hauptdarsteller dürfen sich über die Auszeichnungen in der Kategorie Bester internationaler Film freuen. Oscars gab es auch für Musik, Kamera und Szenenbild. Zum Trailer Im Westen nichts Neues Bilder: Netflix-Trailer Im Westen nichts Neues (2); Salzburger Festspiele / Stefan Klüter (1)