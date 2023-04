Das Leben

f Share Tweet DOKUMENTATION / FISCHER VON ERLACH Ein knapper biographischer Abriss. Wie von vielen anderen Barockkünstlern ist unser Wissen über das Leben Bernhard Fischers von Erlach lückenhaft. Seine „Salzburger Jahre“ fielen in die Zeit zwischen 1694 und 1709. 1656 – Taufe am 20. Juli in Graz; Sohn des Bildhauers Johann Baptist Fischer und seiner Frau Anna Maria. Nach der Ausbildung in der Bildhauerwerkstatt des Vaters tritt er in Rom in das Atelier des Tiroler Malers und Architekten Philipp Schor (1646–1701) ein. 1684 – Fischer geht im Gefolge des spanischen Vizekönigs nach Neapel, hier entstehen erste bildhauerische Arbeiten. 1687 – Rückkehr nach Österreich, erste Aufträge zum Bau von Adelspalästen in Wien und Mähren. 1689 – Ernennung zum Architekturlehrer des Thronfolgers und späteren Kaisers Joseph I. (1678–1711). 1690 – Hochzeit mit Sophie Constantia Morgner. Fischer sorgt mit zwei Triumphpforten zum Einzug Josephs I. in Wien für großes Aufsehen. 1693 – Geburt des Sohnes Joseph Emanuel (1693–1742), der ebenfalls Architekt wird. Fischer tritt in die Dienste des Erzbischofs von Salzburg, Johann Ernst Graf Thun und Hohenstein (1643–1709). 1694 – Fischer unterzeichnet den Vertrag über den Bau der Dreifaltigkeitskirche und des Priesterhauses in Salzburg. 1696 – Fischer beginnt mit dem Bau von Schloss Schönbrunn bei Wien; Grundsteinlegung zur Kollegienkirche; Erhebung in den Adelsstand von Erlach. 1699 – Der neue Hausarchitekt des Prinzen Eugen von Savoyen (1663–1736), Johann Lucas von Hildebrandt (1668–1745), steigt zum Rivalen Fischers auf. 1702 – Der Bau von Schloss Kleßheim bei Salzburg beginnt. 1705 - Nach dem Tod Kaiser Leopolds I. (1640–1705) tritt sein Sohn Joseph I. die Nachfolge an. Fischer wird Oberinspektor aller kaiserlichen Hof- und Lustgebäude. 1709 – Mit dem Tod von Erzbischof Johann Ernst Graf Thun und Hohenstein endet Fischers Tätigkeit in Salzburg. 1711 – Kaiser Joseph I. stirbt an den Pocken, sein Bruder wird als Karl VI. (1685–1740) zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. 1713 – Im Auftrag von Johann Wenzel Graf Gallas (1669–1719) beginnt Fischer mit dem Bau seines Palais in Prag. 1715 – Fischer gewinnt den Wettbewerb um den Bau der Karlskirche in Wien im Auftrag Kaiser Karls VI. 1719 – Der Bau der Hofstallungen in Wien beginnt. 1723 – Baubeginn der kaiserlichen Hofbibliothek in Wien. Fischer von Erlach stirbt am 5. April im Alter von 66 Jahren in Wien. (Salzburg Museum) Fischer und das Stadtbild – Viele barocke Zacken in Salzburgs Krone Weiter >