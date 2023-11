IM PORTRÄT / DELEILA PIASKO

17/11/23 Sie sagt, was jede neue Buhlschaft mit unterschiedlichen Worten ausdrückt: Dass die Wahl auf sie gefallen ist, fühle sich noch „total surreal“ an. Markus Hinterhäuser betont, Deleila Piasko habe sich ganz schnell entschlossen, die Rolle anzunehmen. Darüber wundert man sich auch nicht wirklich.

Deleila Piasko, 1991 in der Schweiz geboren und in der Kaderschmiede „Ernst Busch“ in Berlin ausgebildet, war zwar von 2019 bis 2022 am Burgtheater engagiert, aber ihr Name ist trotzdem viel eher dem Film- und Fernseh-Publikum ein Begriff. Für ihre Auftritte in Leander Haußmanns Stasikomödie (2019) und in der deutsch-österreichischen Sky-Serie The Ibiza Affaire in der Regie von Christopher Schier (1921) erhielt sie viel Lob von der Kritik.

Die ersten Bühnen-Stationen von Deleila Piasko waren das Theater Bern und das Staatsschauspiel Dresden. Dann folgte die Einladung an die Burg. Im Jahr 2022 verließ sie das Ensemble des Burgtheaters, um die Rolle der antifaschistischen Kämpferin Lisa Fittko in Transatlantic zu spielen, einer von Anna Winger und Daniel Hendler geschaffenen Serie mit sieben Episoden, die auf Netflix ausgestrahlt wurde.

Die deutsche TV-Serie Der Schatten, inszeniert von Nina Vukovic, in der Piasko die Hauptrolle spielt, wurde im Frühsommer 2023 auf ZDF neu ausgestrahlt undmit dem Deutschen Fernsehpreis 2023 ausgezeichnet. Im nächsten Jahr übernimmt sie in der ARD-Serie Die Zweiflers eine Hauptrolle. Aktuell steht Deleila Piasko in der Hauptrolle als Lili an der Seite von Katharina Schüttler, Jan von Bülow und Milan Peschel für den gleichnamigen Kinofilm von Thomas Imbach vor der Kamera, einer Verfilmung von Schnitzlers Novelle Fräulein Else. (PSF/dpk-krie)

Bilder: dpk-krie