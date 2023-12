Powerfrau für alles

IM PORTRÄT / VERENA FELLINGER 08/01/24 Verena Fellinger, die Geschäftsführerin des Kulturvereins Kunstbox in Seekirchen, erhielt am Donnerstag (7.12.) das Landes-Verdienstzeichen. In Wien geboren und aufgewachsen, ist Verena Fellinger als Kunstvermittlerin seit vielen Jahren in Salzburg aktiv. Von 1993 bis 1999 war Verena mit dem von ihr gegründeten Puppentheater Calzino in Salzburg unterwegs, 1994 als Mitbegründerin und Leiterin des Kunstförderungsprojektes temporary gallery. 2000 gab es erste Konzepte eines Gründerteams, das sich mit dem Thema „Zeitgenössische Kunst und Kultur auf dem Land" auseinandersetzte. 2001 wurde der Kulturverein KunstBox gegründet. Verena Fellinger ist seit 2004 die Geschäftsführerin des Vereins wie des offenen Kulturhauses EmailWerk in Seekirchen am Wallersee. Das ehemalige Emaillierungswerk wurde in ein zeitgenössisches Kulturhaus umgebaut. Planung, Umbau und Finanzierung wurden mit Übernahme der alleinigen Haftung ebenfalls vom Verein abgewickelt. „Herauszuheben ist, dass Verena Fellinger in den Konzeptionsjahren vor der Gründung ehrenamtlich mit ihrer Leistung dazu beigetragen hat, dass so ein Projekt – von dem viele behaupteten, am Rande der Stadt Salzburg nicht funktionieren werde – zu einem Erfolgsprojekt wurde", so der Verein. Da dieser seit Beginn 2über eine überaus schlanke Personalstruktur" verfüge, seien Verena Fellinger die meisten organisatorischen Aufgaben zugefallen. Mit ihrem dramaturgischen Talent trage sie Wesentliches zur Programmgestaltung bei, ihre kaufmännischen Fähigkeiten haben dazu geführt, „dass der Verein und das Kulturhaus keinen einzigen Tag in irgendeiner finanziellen Schieflage gerieten oder ein Budget nicht eingehalten wurde". Ein geordneter Übergabeprozess der Geschäftsführung ist langfristig angelegt und zur Zeit im Laufen als eine schrittweise Übergabe und Einschulung ihrer Nachfolger. Fellinger legt Wert darauf, „die neue Inhaltlichkeit der kommenden Leitungsgeneration zu unterstützen und zu ermöglichen". Die Überreichung des Landes-Verdienstzeichens durch Landeshauptmann Wilfried Haslauer sei „eine persönliche Würdigung für langjährige und intensive Kulturarbeit im Land Salzburg und bedeutet auch für den Kulturverein und seine Mitglieder eine große Anerkennung". (Kunstbox / dpk-klaba) Bild: Land Salzburg/Neumayr/Leopold