IM PORTRÄT / DAVID STEINDL-RAST

31/10/24 Seine eigentliche Heimat war das Kloster Mount Saviour in den USA, nun lebt der 98jahrige im Europakloster Gut Aich. Als Vorlass hat der Benediktiner seine Schriften der Universitätsbibliothek Salzburg übergeben.

Diese Sammlung dokumentiert sein beeindruckendes Leben und Wirken über Kontinente hinweg. Wertvolle Materialien wie u. a. Bücher, Tagebücher, Kalender, Briefe, Manuskripte, persönliche Notizen und Fotografien spiegeln sowohl sein spirituelles als auch sein gesellschaftliches Engagement.

Bruder David Steindl-Rast ist eine bedeutende spirituelle Persönlichkeit und zählt zu den Pionieren des interreligiösen Dialogs, insbesondere zwischen Christentum und Buddhismus. Seine Vorträge auch in Salzburg, vom Bildungshaus St. Virgil über die Internationale Pädagogische Werktagung bis zu den Hochschulwochen, sind Legende. 1989 gründete er zusammen mit dem Zen-Priester Vanja Palmers das Puregg/Haus der Stille in Dienten am Hochkönig.

David Steindl-Rast, 1926 in Wien geboren, entstammt einer ursprünglich adeligen Familie mit einem Stammschloss in der Nähe des Wallfahrtsortes Maria Rast im heutigen Slowenien, von dem die Familie ihren Namen bezieht. Er wuchs in Wien als Franz Kuno Steindl auf, schloss dort ein Kunst- und ein Psychologiestudium ab und studierte auch Anthropologie. Nach einer Promotion in Psychologie folgte er 1952 seiner früher in die USA emigrierten Familie, im Jahr darauf trat er in den Benediktinerorden ein und verbrachte viele Jahre im Kloster Mount Saviour in den USA. Schon früh erkannte Bruder David die Bedeutung des interreligiösen Austausches und engagierte sich weltweit für die Verständigung zwischen unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Seine Lehren zu Dankbarkeit und Achtsamkeit sowie sein tiefes Engagement in Friedensinitiativen inspirieren bis heute Millionen von Menschen und prägten die globale Bewegung für spirituelle Achtsamkeit.

Seine unermüdliche Vortragstätigkeit und seine Schriften führen dazu, dass Bruder David als einer der spirituellen „Influencer“ unserer Zeit wahrgenommen wird. Erst mit 57 Jahren veröffentlichte Bruder David sein erstes Buch, A Listening Heart. Es folgten rund zwanzig weitere Buchveröffentlichungen. 2022 wurde ihm der Theologische Preis der Salzburger Hochschulwochen verliehen, und 2023 zeichnete ihn das österreichische Bundeskanzleramt mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich aus.

Der Vorlass von Bruder David, der nun der Universitätsbibliothek Salzburg übergeben wurde, ist eine einzigartige Sammlung von Dokumenten und persönlichen Aufzeichnungen. Er bietet Wissenschaftlern, Studierenden sowie allen interessierten Menschen einen Zugang zu den spirituellen Errungenschaften und Einsichten dieses besonderen Lebens. Seine Arbeiten sind geprägt von einem tiefen Verständnis für die Rolle der Dankbarkeit im Leben und die Wichtigkeit des interkulturellen und interreligiösen Dialogs.

Der Festakt zur offiziellen Übergabe fand am Montag (28.10.) in der Bibliotheksaula statt. Der Vorlass von David Steindl-Rast ist auch eine Herzensangelegenheit der Bibliotheksleiterin Ursula Schachl-Raber, die mit heutigem Tag (31.10.) in den Ruhestand tritt. (PLUS/dpk-krie)

Bild: PLUS / Simon Haigermoser