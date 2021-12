Ein vorbildlich hoher Anspruch an sich selbst

HINTERGRUND / RADIOFABRIK 01/12/21 Bisher war der Presserat ausschließlich für Zeitungen zuständig. Jetzt haben auch Freie Radios und Community TVs die Möglichkeit, sich der Selbstkontrolle des Presserats zu unterziehen. Diese Gelegenheit – so etwas wie ein selbstauferlegtes Gütesiegel – nutz als erste die Radiofabrig, Salzburgs Freies Radio. Der „Ehrenkodex für die österreichische Presse" sei freilich schon lange Bestandteil der Senderichtlinien der Radiofabrik, erklärt die fürs Programm verantwortliche Eva Schmidhuber. Auch die Charta des Freien Rundfunks Österreich enthält diese freiwillige Verpflichtung. „Schon bisher wird die Einhaltung der Senderichtlinien durch ein internes Vereinsgremium, die sogenannte Programmkommission, kontrolliert." Ab nun wird zusätzlich der Presserat die Arbeit der rund dreihundert ehrenamtlichen Salzburger Radiomacherinnen und Radiomacher auf die Einhaltung medienethischer Standards überprüfen. Am 24. November nämlich hat die Radiofabrik als erstes österreichisches Rundfunkunternehmen den „Antrag auf Übernahme der medienethischen Kontrolle" an den Österreichischen Presserat gestellt. Der Presserat schreibt in seiner Aussendung zu Erweiterung der Zuständigkeit auf Freie Radios und Community TVs: „Die Grundsätze, die diese Medien auszeichnen (u.a. offener Zugang, Partizipation, Transparenz, journalistische Qualität, antidiskriminatorischer Anspruch) sprechen dafür, am System der Medienselbstkontrolle des Presserats teilzunehmen." Eva Schmidhuber, Programmgeschäftsführerin der Radiofabrik: "Wir haben einen offenen Zugang, bei uns kann also jeder eine eigene Radiosendung gestalten." Das bedeutet, so betont sie, freilich nicht „anything goes": „Die Ausbildung und Sensibilisierung unserer Ehrenamtlichen ist uns sehr wichtig. Durch die Kontrolle des Presserates können wir die hohen ethischen Ansprüche an unsere Inhalte nun auch formal und unabhängig unter Beweis stellen." #Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios hat mit Alexander Warzilek, dem Geschäftsführer des Presserats, über die Rolle dieser Einrichtung als Watchdog des Journalismus, über journalistische Qualitätssicherung in den Medien und die Aufnahme der nichtkommerziellen Radio- und TV-Sender in die Zuständigkeit des Presserats gesprochen. Dieses Interview kasnn man wie alle Sendungen der Radiofabrik online nachhören. (Radiofabrik) Das Interview nachhören

Der Ehrencodex der österreichischen Presse (pdf)

Die Charta des Freien Rundfunks Österreich (pdf) Bild: Radiofabrik