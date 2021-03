Kalte Ostern

f Share Tweet STICH-WORT 26/03/21 Nicht mal im Lungau, wo die Osterfeuer sonst turmhoch geschichtet werden und die ganze Nacht hindurch lodern und glosen, wird dieser Brauch heuer gepflegt. Osterfeuer sind auch heuer im Land Salzburg abgesagt. Keine Gruppen-Gaudi beim Aufbauen wie noch vor zwei Jahren... Die Osterfeuer werden traditionell in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag entzündet. Aufgrund des anhaltenden Corona-Infektionsgeschehens kann auch heuer dieses Brauchtum nicht stattfinden. „Es ist schade, dass wir zwei Jahre in Folge keine Osterfeuer gemeinsam erleben können, aber die Maßnahme ist unerlässlich“, so der auch für Volkskultur zuständige LHStv. Heinrich Schellhorn gestern Freitag (25.2.) nachmittag. Also auch 2021 die Osterfeuer abgesagt werden. Sie werden durch die Brauchtumsfeuer-Verordnung ausgesetzt. Die Bilder auf dieser Seite sind vor zwei jjahren im Lungau entstanden. „Ich danke allen, die sich für unser Brauchtum und die Volkskultur einsetzen, für ihre Geduld, ihr Verständnis und die Unterstützung bei der Einhaltung der Maßnahmen im Kampf gegen das Virus“, so Schellhorn. Wie sieht es mit Kirchenbesuchen zu Ostern aus? Grundsätzlich sind Gottesdienste auch an den Osterfeiertagen erlaubt, so wie in den vergangenen Wochen: Das heißt FFP2-Masken, Zwei-Meter-Abstand, kein Weihwasser, dafür Hände-Desinfektion. Chor- und Gemeindegesang gibt es ja schon lange nicht mehr, nur solistisch besetzte Ensembles dürfen in den Kirchen oder bei Zeremonien im Freien musizieren. Solche Einschränkungen und die Verpflichtung zum Abstand-Halten gilt auch für Palmprozessionen. Am Gründonnerstag gibt es keine Fußwaschung und die Pfarren sind angehalten, die Messen kurz zu halten. Das Online-Portal #trotzdemnah der Erzdiözese Salzburg überträgt aufgrund der Corona-Pandemie seit einem Jahr die Gottesdienste aus dem Dom, so auch zu Ostern. Unter dem Motto „Schau rein, feiere mit!“ kann man unter an der Segnung der Palmbuschen und der Osterjause teilnehmen oder die Kreuzwegandacht und die Auferstehung mitfeiern. (Landeskorrespondenz/dpk-krie) Zum Kirchen-Online-Portal www.trotzdemnah.at

Wer sich in Sachen Brauchtumsfeuer nach den Buchstaben des Gesetzes schlau machen will, kann in der Brauchtumsfeuer-Verordnung nachlesen. Bilder: Land Salzburg / Monika Rattey < Zurück

Weiter >