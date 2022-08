Abtenau war und bleibt Bühne

HINTERGRUND / THEATER ABTENAU 03/08/22 Es ist aus am vertrauten Ort – und doch nicht aus. Das Kino & Theater Abtenau schließt nämlich bald seine Pforten. „Es ist nicht zu Ende, aber es wird anders", so Veronika Pernthaner-Macke, die Leiterin des Theaters Abtenau. Natürlich war's eine Hiobsbotschaft für das Theater Abtenau. 1990, also vor über dreißig Jahren, ist man das erste Mal im Kino Abtenau aufgetreten, seit 2001 ist man hier sesshaft. Nach der bevorstehenden sommerlichen Aufführungsserie – sie gilt dem Bockerer (ab 20. August) – geht der Vorhang dort am 9. Oktober endgültig zu. Auch der Filmprojektor wird auf Dauer abgeschaltet. „Das Haus wird komplett geschlossen, der Besitz geht an die nächste Generation weiter, die andere Pläne damit hat", sagt Veronika Pernthaner-Macke auf Nachfrage des DrehPunktKultur. Ein Abriss oder Umbau für Privatzwecke seien angedacht. „Das ist eine Familiensache, auf die wir keinen Einfluss haben." Das Kino Abtenau ist im Privatbesitz der Familie Lanner. Bis 1990 war's ausschließlich ein Kino. Die 1985 gegründete Theatergruppe Abtenau hat es 2001 mit finanzieller Beteiligung durch die Gemeinde Abtenau und das Land Salzburg adaptiert. Neue Installationen, neue Innengestaltung, Bühne und Technik eröffneten neue Möglichkeiten für die Aufführungen, ermöglichten aber auch weiterhin den Filmbetrieb. „Wurde bis dahin einmal jährlich Theater gespielt, so fand auf der neuen Bühne eine geradezu künstlerische Explosion statt" resümiert Veronika Pernthaner-Macke. „Kinder- und Jugendtheater, Seniorentheater, Inklusionstheater, Workshops, Gastspiele von Kabarettisten bis zu den Salzburger Festspielen fanden sich ein." Überregionale Aufmerksamkeit fand das Internationale Festival, das elf Mal unter dem Motto Abtenau ist Bühne Künstlergruppen aus aller Welt hierher brachte. 652 Aufführungen allein in Abtenau, für 65.000 Besucherinnen und Besucher ist die stolze Bilanz dieser gut zwanzig Jahre. „33 Theaterstücke wurden auf unserer Bühne erprobt und in Serien aufgeführt, achtzehn Theaterstücke wurden hier erarbeitet und auf Gastspielen oder Freilichtbühnen gezeigt." Dazu kamen fünfzehn Kinder- und Jugendproduktionen mit mehr als zweihundert Mitwirkenden, elf Theaterfestivals mit über tausend Mitwirkenden aus vier Kontinenten. Bei den vier Kinder- und Jugendtheatertagen zählte man mehr als fünfhundert Mitwirkende. „Der Abschied fällt uns schwer, aber die Entscheidung ist zu akzeptieren – Privatbesitz ist zu respektieren", so die Theaterleiterin. Sie und die Gemeinde haben monatelang nach einem neuen Quartier gesucht – und es auch gefunden. Das frisch renovierte Gebäude des ehemaligen Club Zwilling in Voglau wird neue Heimstätte für die Theatergruppe. „Mit der theaterfreundlichen Eigentümerfamilie Gschwandtner konnte eine stimmige Übereinkunft für die kommenden Jahre erzielt werden", heißt es. „Für das Theater Abtenau bedeutet dieser nahtlose Übergang nicht weniger als das Überleben, und die Gemeinde Abtenau freut sich, auch weiterhin einen starken Kulturpartner zu unterstützen", heißt es in einer Presseaussendung. „Was wir besonders genießen werden: Die ganzjährige Nutzungsmöglichkeit und hervorragende Workshop- und Probengegebenheit. Was wir vermissen werden: Die technischen Möglichkeiten der großen Bühne im Kino & Theater." Das Theater Abtenau habe sein Publikum in den letzten zwanzig Jahren „mit Inszenierungen voller starker Bilder verwöhnt, zur Mitreise in Phantasiewelten verführt und auch gefordert", sagt Veronika Pernthaner-Macke. „Wir nehmen die Umstellung auf eine Kammerbühne als Herausforderung an. Mittelfristig arbeiten wir an einem Konzept mit mehreren spielbaren Bühnen in Abtenau – dem Kammertheater im neuen Theaterzentrum Voglau, auf schon etablierten und neuen Freilichtbühnen und auf einer größeren Bühne für große und technisch anspruchsvolle Theaterproduktionen." Schon im Herbst wird man im neuen, kleinen Haus proben können. Die Bühne und die Technik erfordern noch einige Anpassungen. Die offizielle Eröffnung des neuen Theaters Abtenau ist im Frühjahr 2023 geplant. Der Publikumsraum wird rund siebzig Personen fassen. (Theater Abtenau/dpk-krie) www.theater-abtenau.at Bilder: Theater Abtenau / Foto Schorn