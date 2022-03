RAURISER LITERATURTAGE

29/03/22 Es ist endlich der Tag gekommen, auf den Literaturfans aus ganz Österreich gewartet haben. Es wird langsam Zeit ins Auto zu springen und loszufahren, denn die Rauriser Literaturtage fangen morgen Mittwoch (30.3.) an . Es wird gelesen, es wird diskutiert, und es gibt auch manche Neuigkeiten!

Von Alžběta Stavělová

Schon seit 51 Jahren findet im Frühling in Rauris das Literaturfestival statt und auch dieses Jahr ist es nicht anders. Die Rauriser Literaturtage können nach zwei Jahren wieder (fast) unter denselben Bedienungen stattfinden wie früher. Aber was erwartet uns in den nächsten Tagen?

Das Motto dieses Jahres ist Von Tieren und Menschen. Ein besonderer Fokus wird also auf dem Verhältnis zwischen Menschen und Tieren liegen. Es wird die Darstellung von Tieren in der Literatur diskutiert und wie wir Menschen insgesamt mit der Natur umgehen. Was könnte zu diesem Thema besser passen als ein Roman, der von einem Tier erzählt wird? In unserem Fall handelt es sich um kein gewöhnliches Tier, sondern um einen Kater, der sprechen und schreiben kann und der auch philosophiert. Die sieben Leben des Katers Matou und alles, was er während dieser Zeit erlebt hat, werden in einem 960-seitigen Roman von Michael Köhlmeier erzählt – und wir bekommen davon am Freitag eine Kostprobe.

Es wird auch ein breiteres Programm für Schulen und Universitäten angeboten, was in Rauris schon eine Tradition ist – und zwar bereits ab den Jüngsten. Für den Kindergarten Rauris wird ein Programm mit dem deutschen Kinderbuchautoren Jens Rassmus vorbereitet und Gruppen von Germanistikstudierenden aus ganz Österreich werden die einzigartige Gelegenheit haben, mit eingeladenen Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen. Studierende aus Salzburg werden dieses Jahr die Chance haben, mit der Gewinnerin des diesjährigen Rauriser Literaturpreises Anna Albinus zu sprechen. Das Gespräch muss leider als Online-Meeting stattfinden, aber ihr literarisches Debüt, Revolver Christi, ein schmales, aber umso komplexeres Buch, verspricht eine sehr interessante Diskussion.

Und auch wenn es Literaturtage sind, wird es bestimmt nicht nur um Bücher gehen. Am Samstag gibt es ein Konzert, das schon 2020 hätte stattfinden sollen, was dann aber nicht möglich war. Deshalb werden wir das Wiener Duo Die Strottern und den Sprachkünstler Peter Ahorner, die gemeinsam auftreten werden, erst am Samstag dieses Jahr hören. Dazu gibt es dieses Jahr auch eine Prämiere in Rauris: die Reihe Spoken Word. Es wird Spoken-Word Poetry bzw. Slam-Poetry vorgetragen, und zwar von von Anna-Lena Obermoser, Yasmin Hafedh und Dalibor Marković.

Eine der wenigen positiven Folgen der Pandemie ist die überall bessere digitale Verfügbarkeit von Wissen und Kultur und die Rauriser Literaturtage sind hier keine Ausnahme. Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, nach Rauris zu fahren, könnt Ihr die Lesungen und Gespräche auch online im Livestream verfolgen. Los geht’s also nach Rauris oder auf die Webseite www.rauriser-literaturtage.at - und wir sehen uns da bald!

