Radikaler Humanist und bunter Würfel

LITERATURFEST SALZBURG 06/04/22 Weil Literatur – letztlich – ja doch nur Schwarz auf Weiß stattfindet, wird das Literaturfest immer bunter. Die 14. Ausgabe steigt von 18. bis 22. Mai. Wieder wird die ganze Stadt bespielt. Neu ist ein OpenAir-Festzentrum mit „Picknick-Situation" im Kurgarten. Ein bunter Literaturwürfel soll es werden, „von wo aus man zu den anderen Veranstaltungen ausströmt". Von Heidemarie Klabacher Literaturfest-Leiter Josef Kirchner steht mit Teresa Präauer eine neue namhafte Co-Leiterin zur Seite. Alle zwei Jahre soll ja künfitg die zweite Position im Leitungs-Duo neu besetzt werden. Heute Mittwoch (6.4.) präsentierten Präauer und Kirchner das Programm zum 14. Literaturfest Salzburg. Ein Schwerpunkt gilt Stefan Zweig zum 80. Todestag, denn auch das Literaturfest wolle „an den Schriftsteller, Pazifisten und glühenden Europäer" erinnern. Die Schaufenstertexte sind ebenfalls von Zweig, sie wurden, quasi als Einstimmung schon angebracht. Eine große Filmreihe im dem Filmkulturzentrum Das Kino ist geplant, kooperiert wird in Sachen Zweig mit dessen Zentrum und dem Literaturarchiv Salzburg. Besonders in den Blick genommen werden Neuerscheinungen aus den kleinen, den wenig bekannten und aus den ganz großen Verlagen.. „Auch aus dem Deutschen Raum", wie Teresa Präauer eigens betonte. „Ein internationaler Gast ist Paul Mason, ein britischer Journalist, der einen historischen Abriss über gesellschaftliche und politische Entwicklungen der Vergangenheit und einen positiven Ausblick auf die Zukunft" geben werde. Mason sei „ein Vertreter eines radikalen Humanismus". Ebenfalls erwartet wird die mexikanische Romanautorin Fernanda Melchor, „das Spannendste was man momentan aus Lateinamerika lesen". Ob der ukrainische Lyriker Grigory Semenchuk, eingeladen schon vor Ausbruch des Krieges, tatsächlich kommen kann, ist derzeit ungewiss. „Er wird mit seinen Gedichten aber auf jeden Fall vertreten sein." Das Romandebüt vom Yvonne Zitzmann im Verlag Müry Salzmann sei „ein wenig untergegangen", sagt Teresa Präauer. Sie wird mit der Autorin über den Roman Tage des Vergessens reden und der Frage nachgehen, ob tatsächlich nur glücklich ist, wer vergisst. Eröffnet wird das 14. Literaturfest Salzburg am 18. Mai von und mit Dana Grigorcea, Norbert Gstrein und Franz Hohler. Die Musik steuert Gerald Votava bei: Er hat einige der letzten Gedichte von Christine Nöstlinger vertont und singt diese selber, begleitet von Walther Soyka, Knopfharmonika, und Maria Petrova Schlagzeug. Durchgesickert und viral gegangen sei schon vorab die Information, dass Daniel Schreiber zum Literaturfest kommen werde. Sein Buch Allein sei in den Lockdowns der Pandemie quasi zum Kultbuch geworden. Schreiber spricht mit dem Übersetzer und Psychoanalytiker Marcus Coelen. Shelly Kupferberg moderiert diese Matinee zum Thema Vom Alleinsein. Norbert Trawöger wird sein erstes Sachbuch vorstellen und bei der Lyrikmatinee im Marionettentheater Flöte spielen. Hanne Römer, Spezialistin für Zwischenzustände, wird das gesamte Programm mit ihren Interventionen auf der Schreibmaschine begleiten. Das Gender-Thema fehlt nicht, das Literaturfest widemt sich dem Aspekt Gender und Geschlecht im Rap. Nicht nur einen einzigen Abend beim Literaturfest, sondern gleich einen ganzen Monat für Friederike Mayröcker wird das Kollektiv Ohne Titel gestalten. Mitwirkende quer durch alle Sparten wurden eingeladen, der Grande Dame der österreichischen Literatur „nicht konsumierend oder konservierend, sondern aktiv gestaltend" zu begegnen. Jeden Tag im Mai gibt es eine Premiere. Insgesamt gibt es von 18. bis 22. Mai 44 Veranstaltungen mit 19 Kooperationspartnern an 14 Spielstätten mit 57 Beteiligten aus sechs Ländern. Ja, und der Literaturwürfel, die Literaturfestbühne im Kurgarten? Diese wurde entworfen und wird derzeit gebaut vom Kollektiv [di'spoʊz] (disposed). Hier soll es bei freiem Eintritt stündlich Konzerte, Lesungen oder künstlerische Interventionen bei freiem Eintritt geben. Der bunte Würfel soll künftig dazugehören, „es ist ein Experiment, aber geplant für mehrere Jahre", so das Leitungsteam. „Wir sind gespannt, ob das Angebot angenommen wird". Teresa Präauer jedenfalls will mit dem Intendantinnen-Fahrrad durch Salzburg flitzen, „um überall präsent zu sein". Literaturfest Salzburg am 18. bis 22. Mai - www.literaturfest-salzburg.at - hier das Programm als pdf-Datei - www.literaturfest-salzburg.at Bilder: Stills aus dem Pressegespräch