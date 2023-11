PENG! / KRIMIFEST / LITERATURHAUS

07/11/23 Es ist ein Herzstück des an vielen langjährig erfolgreichen Formaten reichen Programms des Vereins Literaturhaus Salzburg – das Krimifest „peng!“ Das 15. Krimifest präsentiert von 9. bis 11. November 15 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus sechs Ländern.

„Dem 'gefährlich' lebendigen Genre Krimi eine Öffentlichkeit zu geben, renommierte Schriftsteller ebenso wie Debütanten einzuladen und deren lesenwerte Neuerscheinungen für das Publikum kulinarisch-kritisch aufzubereiten“ sei Ziel des Festivals mit deutschsprachigen und internationalen Autoren. 2008 hatte Literaturhaus-Leiter Tomas Friedmann die Idee für ein Krimifest in Salzburg, im Herbst 2009 fand es erstmals statt, seit 2015 dreitägig. Jährliche Fixstarter sind seit Beginn die österreichische Autorin Eva Rossmann und der deutsche Autor Friedrich Ani, auch andere Krimi-Autoren werden wiederholt eingeladen, dazu kommen stets neue. Das Krimifest zeigt sich, neben Lesungen und Gesprächen, manchmal auch „interdisziplinär und spartenübergreifen mit Film, Musik und Ausstellungen“. Es werde „eine Brücke zwischen jüngeren und älteren, zwischen bekannten und unbekannteren Schriftstellern gebaut“ so Tomas Friedmann. Es werde aber auch gezeigt, „dass Grenzen zwischen U und E längst verschwimmen und dass gute Kriminalromane oder Erzählungen einen fixen Platz auch im Programm eines Literaturhauses haben“.

Nun also ist es wieder soweit. An jedem Abend werden in gemütlich krimineller Atmosphäre fünf Romane vorgestellt. Beim Krimi-Quiz werden Bücher verlost, die „Mitnahme“ von Getränken und Snacks vom Café in die Veranstaltung ist erlaubt und fördert was Wohnzimmer-Feeling.

Eine Salzburgerin aus Dublin, ein Italiener, ein Schweizer, eine Österreicherin und ein Deutscher sorgen am Donnerstag (9.11.) für die ersten Morde: Die gebürtige Salzburgerin und bei Dublin lebende Autorin Ellen Dunne lässt ihre Kommissarin Patsy Logan in ihrem aktuellen Krimi Unfollow Stella in Irland ermitteln. Pippo Pollina ist als italienischer Sänger und Musiker bekannt. 2022 veröffentlichte der in Zürich lebende Künstler den Anti-Mafia-Roman Der Andere. Von Wien nach Salzburg führt der jüngste Krimi der Bestsellerautorin Ursula Poznanski: Böses Licht spielt im heimischen Theatermilieu. Der österreichische Autor Thomas Raab wurde mit seinen verfilmten Metzger-Krimis bekannt. Im aktkuellen Roman Peter kommt später stirbt eine Wirtin mitten im Bürgermeisterwahlkampf. Und Heinrich Steinfest lebt als preisgekrönter Schriftsteller und Künstler in Stuttgart. Im seinem neuen Buch Gemälde eines Mordes nehmen Frau Wolf und Cheng den Auftrag an, nach einem verschwundenen Forscher in Australien zu suchen... Es moderieren Karin Buttenhauser, Lily Dittlbacher, Bernhard Flieher, Tomas Friedmann und Giorgio Simonetto. Für die Musik-Intros sorgt das DJ Kollektiv Tanzbar.

Am Freitag (10.11.) treten mit Friedrich Ani, Tatjana Kruse, Petros Markaris, Andreas Pflüger und Eva Rossmann Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Griechenland und Österreich auf, moderiert von Lily Dittbacher, Tomas Friedmann, Manfred Mittermayer und Ines Schütz.

Friedrich Ani hat seit 1998 in insgesamt 21 Bänden Tabor Süden auf die Suche nach vermissten

Menschen geschickt. In Der Luftgitarrist stößt der schweigsame Kommissar auf eine noch schweigsamere Frau. Tatjana Kruse gilt als „Queen der Krimi-Comedians: Im Buch Strippen statt sticken! ermittelt Siggi Seifferheld, Ex-Polizist in Frührente. Der Kommissar von Petros Markaris heißt Kostas Charitos und genießt internationalen Kultstatus. In den neuen Geschichten des Bandes Das Spiel mit der Angst hat er mehr Feinde, als nur das Verbrechen. Tatort-Autor Andreas Pflüger siedelt seinen Roman Wie sterben geht im Winter 1983 an. Und Eva Rossmanns neuestes Buch Fine Dying spielt im Gastro-Milieu. Am Beginn des zweiten „peng!“- Abends werden die Gewinnerinnen des Kurzkrimi-Wettbewerbs prämiert

Die Abschluss-Verbrechen verüben am Samstag (11.11.) Bernhard Aichner, Zoë Beck, Seraina Kobler, Wilfried Steiner und Jan-Costin Wagner: Auch bei der dritten Krimifest-Nacht lesen fünf Autorinnen und Autoren, die Moderatoren sorgen für die passenden Musik-Intros. Die Thriller der Totenfrau-Trilogie von Bernhard Aichner waren Bestseller. In Bildrauschen landet der Pressefotograf David Bronski in einem Luxus-Chalet mit Medienstars. Die Autorin und

Übersetzerin Zoë Beck wurde als Bücherfrau des Jahres 2022 ausgezeichnet. Im neuen Roman

Memoria erzählt sie von Harriet, die nach einer gescheiterten Karriere als Konzertpianistin von

seltsamen Erinnerungen geplagt wird. In Zürich spielt Nachtschein der Schweizer Autorin Seraina Kobler: Rosa Zambrano von der Seepolizei ermittelt nach dem Fund einer verkohlten Frauenleiche im Hafen. Und in Schöne Ungeheuer von Wilfried Steiner wird ein Physiker am Vorabend eines Kongresses tot aufgefunden, eine Kollegin gesteht den Mord. Die Romane um den finnischen Kommissar Kimmo Joentaa von Jan Costin Wagner wurden übersetzt, verfilmt und ausgezeichnet. In Einer von den Guten erzählt der Autor von einem Polizisten und Familienvater, der als Pädophiler ein Doppelleben führt.

„peng!“ von 9. bis 11. November im Literaturhaus Salzburg – www.literaturhaus-salzburg.at