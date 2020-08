Donauwalzer mit Corona

HÖRVERGNÜGEN / DONAUWALZER 12/08/20 Der Salzburger CD-Händler Andreas Vogl präsentiert der Reihe Hörvergnügen den DrehPunktKultur Leserinnen und Lesern Lieblings-CDs aus allen Genres von der großen Oper zum intimen Lied.

Heute empfiehlt er: Donauwalzer op. 314 von Johann Strauß Sohn / Neujahrskonzert Von Andreas Vogl Was hat der Donauwalzer mit Corona zu tun? Zugegeben die Idee zu diesem Bezug stammt nicht von mir. Eine liebe Kundin hat mich darauf gebracht und ich möchte hier näher drauf eingehen. Der Donauwalzer op. 314 von Johann Strauß Sohn wurde am 15. Februar 1867 bei der „Faschings-Liedertafel“ im Dianabad Saal in Wien vom Wiener Männergesangs-Verein uraufgeführt. Ja, von einem Chor! Ursprünglich hat Strauß bereits 1865 von der berühmten Chorgemeinschaft eine Einladung zur Komposition eines Walzerliedes bekommen. Erst zwei Jahre später konnte er dieser nachgehen. Der Text geht auf verschiedene Quellen – unter anderem bezüglich des Refrains „An der schönen blauen Donau“ – auf ein Gedicht von Karl Beck zurück. Erst knapp vor der ersten Aufführung wurde er von „Der Fasching ist da!“ in die satirische Formulierung „Wiener seid froh!“ geändert und gesamtheitlich als persiflierendes Stück über die Not und Armut der Wiener Bevölkerung während der Choleraepidemie nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen 1866 geändert. Ein Lied der Krise also! Wiener seid froh!

Oho, wieso?

No, so blickt nur um!

Ich bitt, warum?

Ein Schimmer des Lichts!

Wir seh’n noch nichts.

Ei, Fasching ist da!

Ah so, na ja!

Drum trotzet der Zeit!

0 Gott, die Zeit!

Der Trübseligkeit.

Ah! das wär’g’scheit!

Was nutzt das Bedauern,

Das Trauern,

Drum froh und heiter seid! Mehrere Strophen folgen. Es geht ums heitere Tanzen auf Bällen trotz der finanziellen Not der Bevölkerung, um arme Künstler, die ungelenke Politik und den zu bewahrenden Optimismus. Wann uns das Geld

Auch fehlt.

Es hat ja fast d’ ganze Welt

Kein Geld! Welch Aktualität 150 Jahre später. Die Österreicher tanzen auf Corona. Sind trotz der prekären Epidemie-Situation Optimisten und machen, unter anderem Dank ihres einzigartigen Kultursinns, das Beste draus. Ich empfehle also gerade jetzt: Legen Sie sich das Neujahrskonzert auf. Es hat immer zeitlose Aktualität ! Neujahrskonzert 2020: Andris Nelsons / Wiener Philharmoniker. SONY CLASSICAL CD 706309

Der gesamte Text des „Donauwalzers" ist hier zu lesen - www.johann-strauss.at