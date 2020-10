Fit für Wien

f Share Tweet CAMERATA SALZBURG 02/10/20 Es hat weniger Musikerinnen und Musiker getroffen, als es zuerst hieß: Fünf sind Corpona-positiv, nicht sieben. Für sie wurde Ersatz gefunden, also spielt die Camerata wieder – ab Dienstag (6.10.) im Wiener Musikverein. Die fünf betroffenen Musikerinnen und Musiker, die alle keine Symptome zeigen, seien „unabhängig voneinander und ohne vorherige Begegnung miteinander Anfang dieser Woche positiv auf das Corona Virus getestet“ worden, meldet die Camerata Salzburg heute Freitag (2.10.). „Die Verschiebung der Konzerte in Salzburg ist ein harter emotionaler und finanzieller Schlag. Doch das Präventionskonzept der Camerata funktioniert. Es spielen nur negativ getestete Musikerinnen und Musiker auf der Bühne“ so Camerata-Geschäftsführer Shane Woodborne. , Geschäftsführer der Camerata Salzburg. Für die Musikerinnen und Musiker, die sich in Quarantäne befinden, konnte glücklicherweise schnell ein Ersatz engagiert werden. Bei einem neuerlichen Test des gesamten Ensembles und Organisationsteams, haben alle Beteiligten heute, Freitag, einen negativen Befund erhalten, sodass dem Probenbeginn und den Konzerten im Wiener Konzerthaus kommende Woche nichts im Wege steht. Gemeinsam mit dem jungen finnischen Pianisten Johannes Piirto – eine Entdeckung von Stargeiger Julian Rachlin – wird das Orchester Mozarts Klavierkonzert d-Moll K 466 im Wiener Konzerthaus aufführen. Geleitet von Konzertmeister Giovanni Guzzo wird die Camerata Salzburg zudem Beethovens Streichquartett f-Moll op. 95 in einer Bearbeitung für Streichorchester (Camerata Salzburg) aufführen. Piirto springt für die Pianistin Hélène Grimaud ein, welche aufgrund der aktuellen Reisewarnungen nicht aus den USA anreisen konnte. Die im Januar dieses Jahres aufgenommene CD-Einspielung mit Werken von Mozart und Silvestrov der Camerata Salzburg mit Hélène Grimaud bei der Deutschen Grammophon ist ab sofort im Handel erhältlich. (Camerata Salzburg) www.camerata.at; konzerthaus.at Weiter >