Wichtiger denn je...

f Share Tweet WEINBERG FESTIVAL / WØD 31/10/23 „Politische oder einseitig negativ-kritische Themen dürfen nicht beherrschend oder trennend werden. Wenn sie anklingen, dann in verständnisvoller Auseinandersetzung.“ So die Grund-Idee des Vereins West-östlicher Divan . Aktueller geht es nicht... Das Festival WØD-Weinberg gilt von 2. bis 5. November einem Verfolgten und Vergessenen, der zum Glück immer stärker ins Bewusstsein der Musikszene zurückkehrt. Von Heidemarie Klabacher „West-östlicher Divan“ heißt Goethes zwischen Abend- und Morgenland schwebende Gedichtammlung. Die Beziehung von Orient und Okzident steht im Zentrum auch im gleichnamigen Verein. Wunsch-Ziel von Frank Stadler und Hossam Mahmoud bei der Gründung: Kulturräume sollen einander nicht nur tolerieren, sondern erleben können, und zwar durch das „Gehen in den Schuhen des Anderen“. Wenn die Gegner und Feinde in den Kriegsgebieten dieser Tage nur einen Augenblick lang in Betracht ziehen könnten... Herzstück der Aktivitäten des Vereins WØD ist seit Jahren das Festival WØD-Weinberg – heuer von 2. bis 5. November im Orchesterhaus. Der Komponist Mieczysław Weinberg stehe als „Symbol der Überschreitung der Kulturen“, so Frank Stadler und Hossam Mahmoud. „Mit den Tonschöpfern Valentin Silvestrov und Sergei Prokofjew wird die Aufmerksamkeit auch auf das brandaktuelle Thema Ukraine gelenkt. Koptische, arabische und indische Musik zeigen, wie viel weiter die Verbindung der Kulturen noch gefasst werden kann.“ Die – Jahr für Jahr wieder staunen machende – Hochkarätigkeit der auftretenden Künstlerinnen und Künstler zeugt ebenfalls von der Bedeutung des kleinen gewichtigen Festivals: Kein Geringerer als Gidon Kremer, der voriges Jahr mit dem Pianisten Georgijs Osokins ein Duokonzert als Requiem für die Ukraine gespielt hat, eröffnet heuer das Weinberg Festival – zusammen mit der jungen Geigerin Madara Petersone und, auch heuer wieder, mit dem Pianisten Georgijis Osokins. Auf dem Programm stehen Valentin Silvestrovs Serenade für Solo-Violine, Mieczysław Weinbergs Sonate für 2 Violinen op. 69, Mozarts Sonate für Violine und Klavier, Alfred Schnittkes Spiel für 2 Violinen MozArt sowie einige der Klavierstücke op. 16 und die Sonate für Violine und Klavier Nr. op. 39 von Mieczysław Weinberg. Die Sopranistin Aleksandra Kuba-Kruk und die Mezzosopranistin Anna Bernacka bringen zusammen mit der Pianistin Monika Krug einen Teil des Liedrepertoires von Weinberg posthum zur Uraufführung. Der international geschätzte Sitar-Spieler Imran Khan gibt gemeinsam mit dem Perkussionisten Haider Khan auch heuer wieder ein Konzert. In einer offenen Master Class, werden „Nuancen und Methoden der indischen Musik vorgeführt und erläutert“, so die Veranstalter. Klassische arabische Musik präsentiert Hossam Mahmoud mit der Oud, einem Vorläufer der europäischen Laute. Ebenfalls am Samstag (4.11.) ist die Filmpräsentation von Schule der Erinnerung. Davor spricht Hossam Mahmoud mit der Filmemacherin Nancy Kamal. Das Abschlusskonzert gehört dem Stadler Quartett und Streichquartetten von Prokofjew und Weinberg. Festival WØD-Weinberg – Donnerstag (2.11.) bis Sonntag (5.11.) – Info und Termine – www.ooo-ddd.at Bilder: Weiter >